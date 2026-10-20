PSG zvládol šláger, Liverpool so skvelou otočkou. Neapol víťazne a súboj Slovákov nerozhodne

Futbalisti Paríža Saint-Germain zdolali v utorkovom šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Barcelonu 4:2. O troch bodoch pre obhajcov trofeje rozhodol v 81. minúte Vitinha.
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka bol pri 100. víťazstve Neapola v európskych pohárových súťažiach, keď v 60. minúte naskočil z lavičky pri triumfe 4:3 nad FK Bodö/Glimt.
V súboji slovenských hráčov Lea Sauera v drese Stuttgartu a Dávida Hancka vo farbách Atletica Madrid sa zrodila remíza 1:1.
Dvadsaťročný útočník nemeckého tímu nastúpil v 87. minúte, obranca madridského veľkoklubu odohral celé stretnutie.
PSG musel dohrávať bez Dembeleho
Úvod duelu prvých dvoch tímov tabuľky mal vyrovnaný priebeh v opatrnom tempe. Francúzsky majster však musel od 20. minúty dohrávať bez víťaza Zlatej lopty Ousmana Dembeleho, ktorého pre zranenie nahradil ďalší bývalý hráč „Blaugranas“ Ferran Torres.
Ten si onedlho vypracoval nebezpečnú príležitosť, no brankár Joan Garcia si s ňou poradil. Zranenie následne nedovolilo pokračovať ani hráčovi katalánskeho veľkoklubu, keď v 27. minúte musel predčasne zísť z ihriska Dani Olmo.
Kým ukazovateľ držania lopty nemal v prvom polčase veľké výkyvy, štatistika striel na bránku už áno.
Tá bola výraznejšie naklonená na stranu domáceho tímu, ktorý potešil fanúšikov v Parku princov v 38. minúte po presnej strele Desireho Doueho spoza šestnástky.
VIDEO: Doue dáva gól na 1:0
Aktuálny líder La Ligy však vyrovnal v 55. minúte, tínedžer Xavi Espart nachytal na bližšej žrdi Matveja Safonova.
VIDEO: Espart vyrovnal na 1:1
PSG na nálade nepomohlo ani ďalšie zranenie, keď musel striedať aj Chviča Kvaracchelija. Domácim sa však darilo aj bez dvoch opôr vypracovať šance.
Najprv mieril Torres iba do konštrukcie bránky, no v 72. minúte sa po rohovom kope presadil Lucas Hernandez.
VIDEO: Hernandez upravil na 2:1
Barcelona vyrovnala v 79. minúte po góle Lamina Yamala, no o dve minúty neskôr zariadil tri body pre PSG skvelým volejom spoza pokutového územia Vitinha.
VIDEO: Gól Yamala na 2:2
Poisťujúci gól na 4:2 ešte v 86. minúte strelil Fabian Ruiz.
Lobotka bol pri 100. víťazstve Neapola
Neapol vykročil ráznym krokom za 100. víťazstvom v európskych pohároch, keď Matteo Politano po precíznej prihrávke Leonarda Spinazzolu rozvlnil sieť hostí už v 53. sekunde a strelil najrýchlejší gól talianskeho mužstva v Lige majstrov.
VIDEO: Politanov nádherný gól
„Partenopei“ v prvom polčase dominovali, no zverencom Kjetila Knutsena sa podarilo vyrovnať na 1:1 z prvej strely hostí v zápase.
Sondre Fet našiel presnou prihrávkou v 27. minúte Jensa Pettera Haugeho, ktorý precíznou obaľovačkou nedal šancu brankárovi Alexovi Meretovi.
Nerozhodný stav však nevydržal ani do prestávky, keď po kombinácii presne zakončoval Scott McTominay.
Bodö/Glimt sa opäť podarilo vyrovnať zásluhou Andreasa Helmersena, no tri body pre Neapol zariadil v 75. minúte opäť McTominay a poistku pridal v závere vlastným gólom Odin Björtuft.
Malú nádej vykresal pre nórsky tím v nadstavenom čase druhého polčasu Fet, no Neapol si už postrážil výhru 4:3.
Hanckov tím musel dohrávať v desiatich
Stuttgart mohol začať stretnutie na domácom trávniku proti Atleticu Madrid tak, ako skončil pred týždňom na pôde Slovana Bratislava.
V 11. minúte sa však Angelovi Stillerovi nepodarilo skórovať, keď jeho volej z hranice šestnástky vyrazil Jan Oblak.
Slovinský brankár už bol prikrátky v 36. minúte, Jamie Leweling získal loptu od Hanckovho stopérskeho partnera Marca Pubilla, zasekol si ju a presnou strelou otvoril strelecký účet zápasu.
„Los Colchoneros“ sa tak po nevydarenom prvom polčase rozhodli vytiahnuť z lavičky Ademolu Lookmana, čo sa o niekoľko sekúnd ukázalo ako správne riešenie.
Dvadsaťdeväťročný Nigérijčan totiž asistoval Julianovi Alvarezovi na vyrovnávajúci gól.
VIDEO: Gól Alvareza na 1:1
Hanckov tím musel onedlho dohrávať v desiatich po červenej karte Dána Mortena Hjulmanda za škaredý zákrok na Stillera. Pevná defenzíva Atletica však zariadila, že sa v Nemecku body delili po remíze 1:1.
Mac Allister pomohol k otočke Liverpoolu
Villarreal chcel uťať sériu siedmich duelov na ihriskách súperov v Lige majstrov, v ktorých inkasoval ako prvý.
To sa mu na Anfielde proti Liverpoolu podarilo už v 4. minúte, keď veľkú chybu Virgila van Dijka využil Georges Mikautadze a 25-ročný Gruzínec sa z uhla nemýlil.
„Reds“ naďalej kopili chyby, čo po polhodine hry využil Sergi Cardona svojím prvým gólom v európskych pohárových súťažiach.
Domáci sa však vrátili do hry ešte v prvom dejstve po presných hlavičkách Alexisa Mac Allistera a Ronalda Arauja.
Zverenci Andoniho Iraolu pokračovali v dominantnom výkone aj v druhej 45-minútovke a úspešne otočili skóre zásluhou Mac Allistera a Floriana Wirtza. Hostia ešte znížili v závere na 3:4, no bod už na Anfielde nevybojovali.
Foden zažiaril hetrikom
Manchester City potvrdil úlohu veľkého favorita, keď na domácom trávniku zdolal AEK Atény 5:1.
Víťazov „ušatej“ trofeje z roku 2023 poslal do vedenia svojím premiérovým gólom v drese „Citizens“ Elliot Anderson, ktorý dorazil do siete priamy kop smerujúci do brvna z kopačky Enza Fernandeza.
Zverenci kormidelníka Enza Marescu onedlho zvýšili na 2:0, keď sa pri svojom 70. vystúpení v Lige majstrov presadil Phil Foden.
VIDEO: Hetrik Fodena
Hosťom vykresal nádej v úvode druhej časti Stavros Pilios, no dvojgólový náskok vrátil domácim Rayan Cherki, na rozdiel troch presných zásahov zvýšil brilantnou koncovkou opäť Foden a ten v 76. minúte zavŕšil hetrik gólom na konečných 5:1.
Oba tímy v stretnutí FC Porto - PSV Eindhoven si uvedomovali dôležitosť vzájomného súboja a stavali na pevných defenzívach. Ako prvý cez tú domácu prenikol Filip Kostič, no z úniku mieril tesne vedľa bližšej žrde.
Blízko k otvoreniu skóre bol aj Esmir Bajraktarevič, no 21-ročný útočník trafil konštrukciu bránky.
PSV sa však presadilo hneď z ďalšej akcie, keď tečovanú loptu dorazil do siete Guus Til.
Domáci sa po inkasovanom góle prebrali, no na vyrovnanie sa nezmohli a prehrali aj vo svojom treťom zápase v aktuálnej sezóne Ligy majstrov.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:
FC Porto - PSV Eindhoven 0:1 (0:0)
Gól: 57. Til
FC Liverpool - Villarreal CF 4:3 (2:2)
Góly: 36. a 65. Mac Allister, 45+2. Araujo, 69. Wirtz - 4. Mikautadze, 29. Cardona, 87. Oluwaseyi
Manchester City - AEK Atény 5:1 (2:0)
Góly: 34., 65. a 76. Foden, 12. Anderson, 57. Cherki - 52. Pilios
Paríž Saint-Germain - FC Barcelona 4:2 (1:0)
Góly: 38. Doue, 72. Hernandez, 81. Vitinha, 86. Ruiz - 55. Espart, 79. Yamal
SSC Neapol - FK Bodö/Glimt 4:3 (2:1)
Góly: 1. Politano, 41. McTominay, 75. McTominay, 88. Björtuft (vlastný) - 27. Hauge, 62. Helmersen, 90+4. Fet
/S. Lobotka (Neapol) hral od 60. minúty/
VfB Stuttgart - Atlético Madrid 1:1 (1:0)
Góly: 36. Leweling - 47. Alvarez, ČK: 64. Hjulmand (Atletico)
/L. Sauer hral od 87. minúty - D. Hancko odohral celý zápas/
AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
Góly: 21. Hermoso, 39. Molina, 52. Pisilli, 58. Malen (z 11 m)
Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:2 (2:1)
Góly: 4. Aydin, 11. Greenwood - 15. Provod, 90. Kačor
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas, asistoval na prvý gól a v 49. minúte videl ŽK/
Sabah Baku - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)
Góly: 39. McCarthy - 10. a 53. Guirassy