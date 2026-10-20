    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 2
    1:0
    Barcelona
    Barcelona

    PSG zvládol šláger, Liverpool so skvelou otočkou. Neapol víťazne a súboj Slovákov nerozhodne

    Vitinha oslavuje gól PSG do siete Barcelony.
    Fotogaléria (153)
    Vitinha oslavuje gól PSG do siete Barcelony. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. okt 2026 o 22:56
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    Manchester City vďaka hetriku Fodena zdolal Atény.

    Futbalisti Paríža Saint-Germain zdolali v utorkovom šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Barcelonu 4:2. O troch bodoch pre obhajcov trofeje rozhodol v 81. minúte Vitinha.

    Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka bol pri 100. víťazstve Neapola v európskych pohárových súťažiach, keď v 60. minúte naskočil z lavičky pri triumfe 4:3 nad FK Bodö/Glimt.

    V súboji slovenských hráčov Lea Sauera v drese Stuttgartu a Dávida Hancka vo farbách Atletica Madrid sa zrodila remíza 1:1.

    Dvadsaťročný útočník nemeckého tímu nastúpil v 87. minúte, obranca madridského veľkoklubu odohral celé stretnutie.

    PSG musel dohrávať bez Dembeleho

    Úvod duelu prvých dvoch tímov tabuľky mal vyrovnaný priebeh v opatrnom tempe. Francúzsky majster však musel od 20. minúty dohrávať bez víťaza Zlatej lopty Ousmana Dembeleho, ktorého pre zranenie nahradil ďalší bývalý hráč „Blaugranas“ Ferran Torres.

    Ten si onedlho vypracoval nebezpečnú príležitosť, no brankár Joan Garcia si s ňou poradil. Zranenie následne nedovolilo pokračovať ani hráčovi katalánskeho veľkoklubu, keď v 27. minúte musel predčasne zísť z ihriska Dani Olmo.

    Kým ukazovateľ držania lopty nemal v prvom polčase veľké výkyvy, štatistika striel na bránku už áno.

    Tá bola výraznejšie naklonená na stranu domáceho tímu, ktorý potešil fanúšikov v Parku princov v 38. minúte po presnej strele Desireho Doueho spoza šestnástky. 

    VIDEO: Doue dáva gól na 1:0

    Aktuálny líder La Ligy však vyrovnal v 55. minúte, tínedžer Xavi Espart nachytal na bližšej žrdi Matveja Safonova.

    VIDEO: Espart vyrovnal na 1:1

    PSG na nálade nepomohlo ani ďalšie zranenie, keď musel striedať aj Chviča Kvaracchelija. Domácim sa však darilo aj bez dvoch opôr vypracovať šance.

    Najprv mieril Torres iba do konštrukcie bránky, no v 72. minúte sa po rohovom kope presadil Lucas Hernandez.

    VIDEO: Hernandez upravil na 2:1

    Barcelona vyrovnala v 79. minúte po góle Lamina Yamala, no o dve minúty neskôr zariadil tri body pre PSG skvelým volejom spoza pokutového územia Vitinha.

    VIDEO: Gól Yamala na 2:2

    Poisťujúci gól na 4:2 ešte v 86. minúte strelil Fabian Ruiz.

    Lobotka bol pri 100. víťazstve Neapola

    Neapol vykročil ráznym krokom za 100. víťazstvom v európskych pohároch, keď Matteo Politano po precíznej prihrávke Leonarda Spinazzolu rozvlnil sieť hostí už v 53. sekunde a strelil najrýchlejší gól talianskeho mužstva v Lige majstrov.

    VIDEO: Politanov nádherný gól

    „Partenopei“ v prvom polčase dominovali, no zverencom Kjetila Knutsena sa podarilo vyrovnať na 1:1 z prvej strely hostí v zápase.

    Sondre Fet našiel presnou prihrávkou v 27. minúte Jensa Pettera Haugeho, ktorý precíznou obaľovačkou nedal šancu brankárovi Alexovi Meretovi.

    Na snímke hráč Neapolu Scott McTominay sa teší z gólu v zápase 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    Na snímke hráč Neapolu Scott McTominay sa teší z gólu v zápase 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale SSC Neapol - FK Bodö/Glimt. (Autor: TASR/AP)

    Nerozhodný stav však nevydržal ani do prestávky, keď po kombinácii presne zakončoval Scott McTominay.

    Bodö/Glimt sa opäť podarilo vyrovnať zásluhou Andreasa Helmersena, no tri body pre Neapol zariadil v 75. minúte opäť McTominay a poistku pridal v závere vlastným gólom Odin Björtuft.

    Malú nádej vykresal pre nórsky tím v nadstavenom čase druhého polčasu Fet, no Neapol si už postrážil výhru 4:3.

    Hanckov tím musel dohrávať v desiatich

    Stuttgart mohol začať stretnutie na domácom trávniku proti Atleticu Madrid tak, ako skončil pred týždňom na pôde Slovana Bratislava.

    V 11. minúte sa však Angelovi Stillerovi nepodarilo skórovať, keď jeho volej z hranice šestnástky vyrazil Jan Oblak.

    Slovinský brankár už bol prikrátky v 36. minúte, Jamie Leweling získal loptu od Hanckovho stopérskeho partnera Marca Pubilla, zasekol si ju a presnou strelou otvoril strelecký účet zápasu.

    Na snímke slovenský futbalista Atlética Madrid Dávid Hancko (vpravo) sa teší so spoluhráčmi z vyrovnávajúceho gólu na 1:1.
    Na snímke slovenský futbalista Atlética Madrid Dávid Hancko (vpravo) sa teší so spoluhráčmi z vyrovnávajúceho gólu na 1:1. (Autor: TASR/AP)

    „Los Colchoneros“ sa tak po nevydarenom prvom polčase rozhodli vytiahnuť z lavičky Ademolu Lookmana, čo sa o niekoľko sekúnd ukázalo ako správne riešenie.

    Dvadsaťdeväťročný Nigérijčan totiž asistoval Julianovi Alvarezovi na vyrovnávajúci gól.

    VIDEO: Gól Alvareza na 1:1

    Hanckov tím musel onedlho dohrávať v desiatich po červenej karte Dána Mortena Hjulmanda za škaredý zákrok na Stillera. Pevná defenzíva Atletica však zariadila, že sa v Nemecku body delili po remíze 1:1.

    Mac Allister pomohol k otočke Liverpoolu

    Villarreal chcel uťať sériu siedmich duelov na ihriskách súperov v Lige majstrov, v ktorých inkasoval ako prvý.

    To sa mu na Anfielde proti Liverpoolu podarilo už v 4. minúte, keď veľkú chybu Virgila van Dijka využil Georges Mikautadze a 25-ročný Gruzínec sa z uhla nemýlil.

    „Reds“ naďalej kopili chyby, čo po polhodine hry využil Sergi Cardona svojím prvým gólom v európskych pohárových súťažiach.

    Alexis Mac Allister oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Alexis Mac Allister oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/AP)

    Domáci sa však vrátili do hry ešte v prvom dejstve po presných hlavičkách Alexisa Mac Allistera a Ronalda Arauja.

    Zverenci Andoniho Iraolu pokračovali v dominantnom výkone aj v druhej 45-minútovke a úspešne otočili skóre zásluhou Mac Allistera a Floriana Wirtza. Hostia ešte znížili v závere na 3:4, no bod už na Anfielde nevybojovali.

    Foden zažiaril hetrikom

    Manchester City potvrdil úlohu veľkého favorita, keď na domácom trávniku zdolal AEK Atény 5:1.

    Víťazov „ušatej“ trofeje z roku 2023 poslal do vedenia svojím premiérovým gólom v drese „Citizens“ Elliot Anderson, ktorý dorazil do siete priamy kop smerujúci do brvna z kopačky Enza Fernandeza.

    Zverenci kormidelníka Enza Marescu onedlho zvýšili na 2:0, keď sa pri svojom 70. vystúpení v Lige majstrov presadil Phil Foden.

    VIDEO: Hetrik Fodena

    Hosťom vykresal nádej v úvode druhej časti Stavros Pilios, no dvojgólový náskok vrátil domácim Rayan Cherki, na rozdiel troch presných zásahov zvýšil brilantnou koncovkou opäť Foden a ten v 76. minúte zavŕšil hetrik gólom na konečných 5:1.

    Oba tímy v stretnutí FC Porto - PSV Eindhoven si uvedomovali dôležitosť vzájomného súboja a stavali na pevných defenzívach. Ako prvý cez tú domácu prenikol Filip Kostič, no z úniku mieril tesne vedľa bližšej žrde.

    Blízko k otvoreniu skóre bol aj Esmir Bajraktarevič, no 21-ročný útočník trafil konštrukciu bránky.

    PSV sa však presadilo hneď z ďalšej akcie, keď tečovanú loptu dorazil do siete Guus Til.

    Domáci sa po inkasovanom góle prebrali, no na vyrovnanie sa nezmohli a prehrali aj vo svojom treťom zápase v aktuálnej sezóne Ligy majstrov.

    Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:

    FC Porto - PSV Eindhoven 0:1 (0:0)

    Gól: 57. Til

    FC Liverpool - Villarreal CF 4:3 (2:2)

    Góly: 36. a 65. Mac Allister, 45+2. Araujo, 69. Wirtz - 4. Mikautadze, 29. Cardona, 87. Oluwaseyi

    Manchester City - AEK Atény 5:1 (2:0)

    Góly: 34., 65. a 76. Foden, 12. Anderson, 57. Cherki - 52. Pilios

    Paríž Saint-Germain - FC Barcelona 4:2 (1:0)

    Góly: 38. Doue, 72. Hernandez, 81. Vitinha, 86. Ruiz - 55. Espart, 79. Yamal

    Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - FC Barcelona (Liga majstrov, 3. kolo)
    PSG's Ousmane Dembele, left, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Fabian Ruiz, left, is challenged by Barcelona's Pau Cubarsi during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, center, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Lamine Yamal, left, is fouled by PSG's Lucas Hernandez during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
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    Barcelona's Dani Olmo, right, leaves the field with an injury as he is substituted by teammate Fermin Lopez during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez, left, battles for the ball withBarcelona's Xavi Espart during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique grimaces during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Willian Pacho, on the ground, is assisted during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique gives instructions from the side line during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue grimaces in pain after a tackle during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, runs with the ball past Barcelona's Xavi Espart during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique, left, gestures as PSG's Ousmane Dembele, right, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Dani Olmo falls as PSG's Marquinhos controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, left, is challenged by PSG's Achraf Hakimi, right, during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNicolas Sarkozy, former President of France, left, and Nasser Al-Khelaifi, PSG president attend the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon battles for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXNew Orleans Saints players on the stand ahead of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's head coach Hansi Flick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha, left, and Barcelona's Dani Olmo battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique, right, and Barcelona's head coach Hansi Flick during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNew Orleans Saints players attend the start of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, right, is challenged by Barcelona's Raphinha during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin is on the ground during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov makes a save during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, is challenged by Barcelona's Gerard Martin during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin, left, fights for the ball with PSG's Ousmane Dembele during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin, left, controls the ball past PSG's Desire Doue during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Pedri during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona fans cheer ahead of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz scores their fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain players celebrate at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, greets PSG's Joao Neves at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Fermin Lopez gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, is dejected at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, left, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, second right, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo battles for the ball with PSG's Senny Mayulu, right, during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, left, fights for the ball with PSG's Warren Zaire-Emery during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique shouts out as gives instructions from the side line during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXWA 71 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 72 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 70 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 69 Paríž - Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart (vľavo) sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's Xavi Espart, left, celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 68 Paríž - Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona

    SSC Neapol - FK Bodö/Glimt 4:3 (2:1)

    Góly: 1. Politano, 41. McTominay, 75. McTominay, 88. Björtuft (vlastný) - 27. Hauge, 62. Helmersen, 90+4. Fet

    /S. Lobotka (Neapol) hral od 60. minúty/

    VfB Stuttgart - Atlético Madrid 1:1 (1:0)

    Góly: 36. Leweling - 47. Alvarez, ČK: 64. Hjulmand (Atletico)

    /L. Sauer hral od 87. minúty - D. Hancko odohral celý zápas/

    AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

    Góly: 21. Hermoso, 39. Molina, 52. Pisilli, 58. Malen (z 11 m)

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
    Hráči AS Rím sa tešia z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Peter Pokorný (Slovan) a Niccolló Pisilli (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
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    Roma's Lorenzo Pellegrini, right, tries to block a shot from Slovan's Cesar Blackman during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Rodrigo Mora plays the ball during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, and Slovan's Suleiman Camara challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Cesar Blackman, right, and Roma's Lorenzo Pellegrini challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure reacts during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Wesley, left, controls the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, heads the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, front, and Slovan's Svetozar Markovic challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXTréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.Slovan's Tigran Barseghyan, left, and Roma's Leonardo Balerdi challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, right, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, second right, scores his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Gianluca Mancini, left, and Roma's Konstantinos Koulierakis applaud to supporters at the end of the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Kevin Wimmer challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Roma's Niccolo Pisilli celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaPolice officers clash with Slovan soccer fans during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's fourth goal from the penalty spot during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Peter Pokorny challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, second left, celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Niccolo Pisilli challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Sandro Cruz, right, and Roma's Rodrigo Mora challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Niccolo Pisilli celebrates with teammates after scoring his side's third goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan), ktorý vyťahuje po tretí raz loptu zo svojej brány počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke druhý vpravo Mario Hermoso (AS Rím) sa teší z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímkeTigran Barseghjan (Slovan) a brankár Pierluigi Gollini (AS Rím ) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner AS Rím Gian Piero Gasperini reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava brankár Dominik Takáč (Slovan), jeho spoluhráč Kenan Bajrič a Mario Hermoso (AS Rím), ktorý dáva úvodný gól počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke hráč Slovan Tigran Barseghjan (uprostred), ktorému hlavný rozhodca Sandro Schärer (vľavo) ukazuje žltú kartu za filmovanie počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:2 (2:1)

    Góly: 4. Aydin, 11. Greenwood - 15. Provod, 90. Kačor

    /M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas, asistoval na prvý gól a v 49. minúte videl ŽK/

    Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 3. kolo)
    Fenerbahce's Oguz Aydin, center, celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Oguz Aydin celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Oguz Aydin, left, celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Oguz Aydin celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    27 fotografií
    Fenerbahce's head coach Ismail Kartal is seen before the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce fans are seen before the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Archie Brown, right, and Slavia's Lukas Provod challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Kojo Peprah Oppong, right, and Slavia's Emmanuel Ayaosi, front, challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's head coach Jindrich Trpisovsky is seen during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's head coach Jindrich Trpisovsky, center, walks as Fenerbahce's head coach Ismail Kartal, left, gestures to his players during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Kojo Peprah Oppong, left, and Slavia's Danijel Sturm chalenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Kojo Peprah Oppong, left, and Slavia's Danijel Sturm challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod reacts during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's head coach Ä°smail Kartal gives instructions to his players during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, right, and Slavia's Lukas Provod, left, vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, center right, and Slavia's Lukas Provod, center left, vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Matteo Guendouzi heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Matteo Guendouzi, left, and Slavia's Wiktor Nowak vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Matteo Guendouzi, left, and Slavia's Wiktor Nowak vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Mason Greenwood, right, and Slavia's Danijel Sturm fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce players celebrate after their teammate Mason Greenwood scores the second goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod, right, celebrates after scoring against Fenerbahce during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, center, and Slavia's Wiktor Nowak, right, fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod, right, celebrates after scoring against Fenerbahce during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Mason Greenwood, center, celebrates with his teammates Fenerbahce's Matteo Guendouzi, right, after scoring the second goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Mason Greenwood, left, celebrates after scoring the second goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Sabah Baku - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

    Góly: 39. McCarthy - 10. a 53. Guirassy

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

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    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    AS Rím oslavuje gól.
    AS Rím oslavuje gól.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
    dnes 23:26
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    AS Rím oslavuje gól.
    AS Rím oslavuje gól.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
    dnes 23:26
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