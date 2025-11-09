Reprezentačný zraz či Turnaj majstrov. Športový program na dnes (10. november)

Športový program na pondelok, 10. november
Futbal
- 12:00 mediálny termín v hoteli Delfín, Mediálny program slovenskej reprezentácie
- 17:00 tréning NTC Senec, Mediálny program slovenskej reprezentácie
- 9:30 mediálny termín v hoteli Stará Lesná, Mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov
- 11:00 tréning NTC Poprad, Mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov
Hokej
- 1:00 Dallas Stars - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Calgary Flames, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche, NHL
Tenis
- od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne
Strelectvo
- 8:15 ženy vzduchová pištoľ 10 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 8:15 muži puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 12:15 muži vzduchová pištoľ 10 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 12:30 ženy vzduchová pištoľ 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 16:30 muži vzduchová pištoľ 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
Parahokej
- 12:00 Švédsko - Kazachstan, kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 15:30 Slovensko - Kórejská republika, kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 19:00 Nórsko - Japonsko, kvalifikačný turnaj ZPH 2026
Volejbal
- 12:30 TK SVF k predstaveniu nových trénerov reprezentačných tímov
TV program: pondelok, 10. november
