Reprezentačný zraz či Turnaj majstrov. Športový program na dnes (10. november)

Novak Djokovič.
Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 10. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 10. november

Futbal

  • 12:00 mediálny termín v hoteli Delfín, Mediálny program slovenskej reprezentácie
  • 17:00 tréning NTC Senec, Mediálny program slovenskej reprezentácie

  • 9:30 mediálny termín v hoteli Stará Lesná, Mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov
  • 11:00 tréning NTC Poprad, Mediálny program slovenskej reprezentácie do 21 rokov

Hokej

  • 1:00 Dallas Stars - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - Calgary Flames, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche, NHL

Tenis

  • od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne

Strelectvo

  • 8:15 ženy vzduchová pištoľ 10 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
  • 8:15 muži puška 50 m tri pozície - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
  • 12:15 muži vzduchová pištoľ 10 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
  • 12:30 ženy vzduchová pištoľ 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
  • 16:30 muži vzduchová pištoľ 10 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/

Parahokej

  • 12:00 Švédsko - Kazachstan, kvalifikačný turnaj ZPH 2026
  • 15:30 Slovensko - Kórejská republika, kvalifikačný turnaj ZPH 2026
  • 19:00 Nórsko - Japonsko, kvalifikačný turnaj ZPH 2026

Volejbal

  • 12:30 TK SVF k predstaveniu nových trénerov reprezentačných tímov
TV program: pondelok, 10. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Ostatné športy

