Atletický míting P-T-S aj MONACObet liga. Športový program na dnes (8. august)

beh 800 metrov, uprostred Gabika Gajanová (SVK) počas 59. ročníka Slovenského atletického mítingu P-T-S na Štiavničkách v Banskej Bystrici
beh 800 metrov, uprostred Gabika Gajanová (SVK) počas 59. ročníka Slovenského atletického mítingu P-T-S na Štiavničkách v Banskej Bystrici (Autor: TASR)
8. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 8. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 8. august

Futbal

  • 17.00 FK Pohronie - MŠK Žilina B, 3. kolo MONACObet lity
  • 17.30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - ŠK Slovan Bratislava B, 3. kolo MONACObet lity
  • 19.00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Slávia TU Košice, 3. kolo MONACObet lity

Hokej

  • 19.00 Švajčiarsko – Slovensko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
  • 22.30 USA – Česko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov

Tenis

  • turnaj ATP v Toronte
  • turnaj ATP v Cincinnati
  • turnaj WTA v Montreale
  • turnaj WTA v Cincinnati

Cyklistika

  • 12:00 Martin Svrček na Okolo Poľska 2025 - 5. etapa: Katowice - Zakopane (207 km)

Svetové hry v neolympijských športoch

disk golf:

  • 2.30 miešané tímy /Mozola, Boďová/

orientačný beh:

  • 3.40 muži - stredné vzdialenosti /Roháč/
  • 4.22 ženy – stredné vzdialenosti /Šmelíková/

karate:

  • 4.00 kata mužov /Hrčka/

Lukostreľba:

  • 4.15 kladkový luk - vyraďovacia časť /Bošanský/

Atletika

  • 8:45 ME do 20 rokov, účasť SR
  • 14.00 národný program, míting P-T-S
  • 16.00 hlavný program, míting P-T-S

Hádzaná

  • 17:00 semifinále a zápasy o 5.-8. miesto na ME hráčok do 17 rokov
TV program: piatok, 8. august
Ostatné športy

