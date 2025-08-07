Atletický míting P-T-S aj MONACObet liga. Športový program na dnes (8. august)

Športový program na piatok, 8. august
Futbal
- 17.00 FK Pohronie - MŠK Žilina B, 3. kolo MONACObet lity
- 17.30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - ŠK Slovan Bratislava B, 3. kolo MONACObet lity
- 19.00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Slávia TU Košice, 3. kolo MONACObet lity
Hokej
- 19.00 Švajčiarsko – Slovensko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
- 22.30 USA – Česko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
Tenis
- turnaj ATP v Toronte
- turnaj ATP v Cincinnati
- turnaj WTA v Montreale
- turnaj WTA v Cincinnati
Cyklistika
- 12:00 Martin Svrček na Okolo Poľska 2025 - 5. etapa: Katowice - Zakopane (207 km)
Svetové hry v neolympijských športoch
disk golf:
- 2.30 miešané tímy /Mozola, Boďová/
orientačný beh:
- 3.40 muži - stredné vzdialenosti /Roháč/
- 4.22 ženy – stredné vzdialenosti /Šmelíková/
karate:
- 4.00 kata mužov /Hrčka/
Lukostreľba:
- 4.15 kladkový luk - vyraďovacia časť /Bošanský/
Atletika
- 8:45 ME do 20 rokov, účasť SR
- 14.00 národný program, míting P-T-S
- 16.00 hlavný program, míting P-T-S
Hádzaná
- 17:00 semifinále a zápasy o 5.-8. miesto na ME hráčok do 17 rokov
TV program: piatok, 8. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.