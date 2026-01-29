Posledný zjazd žien pred olympiádou či žreb Ligy majstrov. Športový program na dnes (30. január)

Športový program na piatok, 30. január
Futbal
- 12:00 Žreb play-off o osemfinále Ligy majstrov
- 13:00 Žreb play-off o osemfinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 1. FC Kolín - VfL Wolfsburg, 20. kolo Bundesligy
- 20:45 Racing Lens - AC Le Havre, 20. kolo Ligue 1
- 20:45 Lazio Rím - FC Janov, 23. kolo Serie A
- 21:00 Espanyol Barcelona - CD Alaves, 22. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes – Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 New York Rangers – New York Islanders, NHL
- 1:00 New Jersey Devils – Nashville Predators, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres – Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Boston Bruins – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:30 Detroit Red Wings – Washington Capitals, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – Calgary Flames, NHL
- 2:00 St. Louis Blues – Florida Panthers, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers – San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights – Dallas Stars, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks – Anaheim Ducks, NHL
- 17:30 Michalovce – HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava, 43. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - HK Dukla Trenčín, 43. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina, 43. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica, 43. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Prešov, 43. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad, 43. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica – HK Detva, 39. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – TSS GROUP Dubnica, 39. kolo Tipos SHL
- 18:00 MHA Martin – HK Gladiators Trnava, 39. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky – HC BIT markets TEBS Bratislava, 39. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HC MUŠLA Topoľčany, 39. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice – HC 19 Humenné, 39. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, dohrávka 21. kola Českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - Motor České Budějovice, 47. kolo Českej extraligy
Tenis
- 4:30 Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alexander Zverev (Nem.-3), semifinále Australian Open
- 9:30 Novak Djokovič (Srb.-4) - Jannik Sinner (Tal.-2), semifinále Australian Open
Hádzaná
- 15:00 Portugalsko - Švédsko, zápas o 5. miesto ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:45 Nemecko - Chorvátsko, semifinále ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 Dánsko - Island, semifinále ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 ŠKP Bratislava - HK Košice, 18. kolo Niké Handball Extraligy
Volejbal
- 18:00 TJ Spartak Myjava - VK SLÁVIA SPU Nitra, 14. kolo Niké Extraligy
Basketbal
- 18:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín, skupina o 7.-10. miesto Tipos extraligy žien
Zjazdové lyžovanie
- 10:00 Zjazd žien, Svetový pohár v Crans Montane /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 10.45 Rýchlostné preteky mužov na 10 km, ME
- 14.30 Rýchlostné preteky žien na 7,5 km, ME
Skoky na lyžiach
- 16:10 Mix tímov, Svetový pohár vo Willingene
Cyklokros
- 13:30 Mix tímov, MS v Hulste
Vodné pólo
- od 14:00 Zápasy v skupinách o 9.-16. miesto, ME žien
TV program: piatok, 30. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.