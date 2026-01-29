Posledný zjazd žien pred olympiádou či žreb Ligy majstrov. Športový program na dnes (30. január)

Američanka Lindsey Vonnová počas zjazdu v talianskom Tarvisiu.
Američanka Lindsey Vonnová počas zjazdu v talianskom Tarvisiu. (Autor: TASR/AP)
30. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 30. januára. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 30. január

Futbal

  • 12:00 Žreb play-off o osemfinále Ligy majstrov
  • 13:00 Žreb play-off o osemfinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 20:30 1. FC Kolín - VfL Wolfsburg, 20. kolo Bundesligy

  • 20:45 Racing Lens - AC Le Havre, 20. kolo Ligue 1

  • 20:45 Lazio Rím - FC Janov, 23. kolo Serie A

  • 21:00 Espanyol Barcelona - CD Alaves, 22. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes – Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins – Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 New York Rangers – New York Islanders, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils – Nashville Predators, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning – Winnipeg Jets, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens – Colorado Avalanche, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres – Los Angeles Kings, NHL
  • 1:00 Boston Bruins – Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:30 Detroit Red Wings – Washington Capitals, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild – Calgary Flames, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues – Florida Panthers, NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers – San Jose Sharks, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights – Dallas Stars, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks – Anaheim Ducks, NHL

  • 17:30 Michalovce – HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava, 43. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Košice - HK Dukla Trenčín, 43. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina, 43. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica, 43. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HC Prešov, 43. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad, 43. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 HK Skalica – HK Detva, 39. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK ’95 Považská Bystrica – TSS GROUP Dubnica, 39. kolo Tipos SHL
  • 18:00 MHA Martin – HK Gladiators Trnava, 39. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky – HC BIT markets TEBS Bratislava, 39. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom – HC MUŠLA Topoľčany, 39. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK TAM Levice – HC 19 Humenné, 39. kolo Tipos SHL

  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, dohrávka 21. kola Českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - Motor České Budějovice, 47. kolo Českej extraligy

Tenis

  • 4:30 Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alexander Zverev (Nem.-3), semifinále Australian Open
  • 9:30 Novak Djokovič (Srb.-4) - Jannik Sinner (Tal.-2), semifinále Australian Open

Hádzaná

Volejbal

  • 18:00 TJ Spartak Myjava - VK SLÁVIA SPU Nitra, 14. kolo Niké Extraligy

Basketbal

  • 18:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín, skupina o 7.-10. miesto Tipos extraligy žien

Zjazdové lyžovanie

Biatlon

  • 10.45 Rýchlostné preteky mužov na 10 km, ME
  • 14.30 Rýchlostné preteky žien na 7,5 km, ME

Skoky na lyžiach

  • 16:10 Mix tímov, Svetový pohár vo Willingene

Cyklokros

  • 13:30 Mix tímov, MS v Hulste

Vodné pólo

  • od 14:00 Zápasy v skupinách o 9.-16. miesto, ME žien


TV program: piatok, 30. január
Ostatné športy

    Posledný zjazd žien pred olympiádou či žreb Ligy majstrov. Športový program na dnes (30. január)
    dnes 00:00
