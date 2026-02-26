Futbalové žreby, lyžovanie aj hokejové ligy. Športový program na dnes (27. február)

Športový program na piatok, 27. február
Futbal
- 12:00 žreb Ligy majstrov
- 13:00 žreb Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:00 žreb Konferenčnej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 žreb základných skupín ME v malom futbale 2026
- 18:00 Dukla Praha - Slavia Praha, 24. kolo českej ligy
- 20:30 FC Augsburg - 1. FC Kolín, 24. kolo Bundesligy
- 20:45 Parma Calcio - Cagliari Calcio, 27. kolo Serie A
- 20:45 Racing Štrasburg - Racing Lens, 24. kolo Ligue 1
- 21:00 Wolverhampton Wanderers - Aston Villa, 28. kolo Premier League
- 21:00 UD Levante - Deportivo Alavés, 26. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - New York Islanders, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Chicago Blackhawks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Seattle Kraken, NHL
- 2:00 New York Rangers - Philadelphia Flyers, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Calgary Flames, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica, 51. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen, 51. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK Poprad, 51. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - HC Košice, 51. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina, 51. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín, 51. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice, 49. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, 49. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, 49. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, 49. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, 49. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové, 49. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň, 49. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Lyžovanie
- 11:00 zjazd žien, Svetový pohár v Soldeu
Basketbal
- 19:00 Kosovo - Slovensko, prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 20:00 HIT MTF Trnava - RIEKER UJS Komárno, 17. kolo Niké Extraligy
Atletika
- 13:35 halové MSR v Ostrave
TV program: piatok, 27. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.