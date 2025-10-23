Slovan v šlágri cestuje do Nitry, nováčik privíta Žilinu. Športový program na dnes (24. október)

Športový program na piatok, 24. október
Futbal
- 17:00 FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica, 14. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Werder Brémy - Union Berlín, 8. kolo Bundesligy
- 20:45 AC Miláno - AC Pisa, 7. kolo Serie A
- 20:45 Paríž FC - FC Nantes, 9. kolo Ligue 1
- 21:00 Real Sociedad - Sevilla FC, 10. kolo La Ligy
- 21:00 Leeds United - West Ham United, 9. kolo Premier League
Hokej
- 0:45 Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 New York Rangers - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 New York Islanders - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Anaheim Ducks, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Seattle Kraken, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Vancouver Canucks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Utah Mammoth, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes, NHL
- 3:00 Dallas Stars - Los Angeles Kings, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 17. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, 17. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové, 17. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, 17. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, 17. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, 17. kolo českej extraligy
- 17:30 HK Skalica - HK Gladiators Trnava, 13. kolo TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 13. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - MHA Martin, 13. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK TAM Levice - HK ‘95 Považská Bystrica, 13. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Detva, 13. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné, 13. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad, 14. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš, 14. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 14. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Prešov - Vlci Žilina, 14. kolo Tipsport ligy
Tenis
- Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
- Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
- ITF World Tour Junior Finals (Pohánková)
Hádzaná
- 19:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda, 6. kolo MOL ligy
- 19:00 HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica, 8. kolo Niké Handball Extraligy
Basketbal
- 19:00 MBK Ružomberok - Polonia Varšava, prvý turnaj CEWL
Dráhová cyklistika
- 16:00 kvalifikácie, MS 2025
- 22:00 finálový blok, MS 2025
Športová gymnastika
- 9:00 Náradia - finále: prostné, kôň a kruhy mužov, preskok a bradlá žien, MS v Jakarte
Zápasenie
- 10:00 MS do 23 rokov v Novom Sade
TV program: piatok, 24. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.