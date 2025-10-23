Slovan v šlágri cestuje do Nitry, nováčik privíta Žilinu. Športový program na dnes (24. október)

Fotka zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava.
Fotka zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|24. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 24. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 24. október

Futbal

  • 17:00 FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica, 14. kolo MONACObet ligy

  • 20:30 Werder Brémy - Union Berlín, 8. kolo Bundesligy

  • 20:45 AC Miláno - AC Pisa, 7. kolo Serie A

  • 20:45 Paríž FC - FC Nantes, 9. kolo Ligue 1

  • 21:00 Real Sociedad - Sevilla FC, 10. kolo La Ligy

  • 21:00 Leeds United - West Ham United, 9. kolo Premier League

Hokej

  • 0:45 Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 New York Rangers - San Jose Sharks, NHL
  • 1:00 New York Islanders - Detroit Red Wings, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:00 Boston Bruins - Anaheim Ducks, NHL
  • 2:00 Winnipeg Jets - Seattle Kraken, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Vancouver Canucks, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Utah Mammoth, NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes, NHL
  • 3:00 Dallas Stars - Los Angeles Kings, NHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 17. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, 17. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové, 17. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, 17. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, 17. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, 17. kolo českej extraligy

  • 17:30 HK Skalica - HK Gladiators Trnava, 13. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 13. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - MHA Martin, 13. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HK TAM Levice - HK ‘95 Považská Bystrica, 13. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Detva, 13. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné, 13. kolo TIPOS SHL

  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad, 14. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš, 14. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 14. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC Prešov - Vlci Žilina, 14. kolo Tipsport ligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
  • Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
  • ITF World Tour Junior Finals (Pohánková)

Hádzaná

  • 19:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda, 6. kolo MOL ligy

  • 19:00 HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica, 8. kolo Niké Handball Extraligy

Basketbal

  • 19:00 MBK Ružomberok - Polonia Varšava, prvý turnaj CEWL

Dráhová cyklistika

  • 16:00 kvalifikácie, MS 2025
  • 22:00 finálový blok, MS 2025

Športová gymnastika

  • 9:00 Náradia - finále: prostné, kôň a kruhy mužov, preskok a bradlá žien, MS v Jakarte

Zápasenie

  • 10:00 MS do 23 rokov v Novom Sade

TV program: piatok, 24. október
Ostatné športy

