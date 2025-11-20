Davis Cup aj druholigová dohrávka. Športový program na dnes (21. november)

Športový program na piatok, 21. november
Futbal
- 13:00 MŠK Púchov - OFK Dynamo Malženice, dohrávka 17. kola MONACObet ligy
- 20:30 FSV Mainz - TSG 1899 Hoffenheim, 11. kolo Bundesligy
- 20:45 OGC Nice - Olympique Marseille, 13. kolo Ligue 1
- 21:00 CF Valencia - UD Levante, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Florida Panthers - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - New York Islanders, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:30 Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks - Seattle Kraken, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Vegas Golden Knights, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - New York Rangers, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Los Angeles Kings, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Ottawa Senators, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Dallas Stars, NHL
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica, 21. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - Vlci Žilina, 21. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín, 21. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HK Poprad, 21. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava, 21. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HC Prešov, 21. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica - HC MUŠLA Topoľčany, 20. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK TAM Levice, 20. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HC BIT markets TEBS Bratislava, 20. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - MHA Martin, 20. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica, 20. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Gladiators Trnava, 20. kolo TIPOS SHL
- 17:30 Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav, 24. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, 24. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Kometa Brno, 24. kolo českej extraligy
Tenis
- 16:00 Taliansko - Belgicko, semifinále Davisovho pohára 2025
Skoky na lyžiach
- 16:00 súťaž miešaných tímov, Svetový pohár v Lillehammeri
Basketbal
- 19:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - YOUNG ANGELS Košice, 9. kolo TIPOS Extraligy
- 19:30 Nitra Blue Wings - MBK Baník Handlová, 10. kolo TIPOS SBL
Hádzaná
- 18:00 Slovensko - Čína, prípravný zápas žien
- 18:00 ŠKP Bratislava - MHC ŠTART Nové Zámky, 12. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: piatok, 21. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.