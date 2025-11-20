Davis Cup aj druholigová dohrávka. Športový program na dnes (21. november)

Matteo Berrettini a tréner Filkippo Volandri
Matteo Berrettini a tréner Filkippo Volandri (Autor: TASR/AP)
21. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 21. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 21. november

Futbal

  • 13:00 MŠK Púchov - OFK Dynamo Malženice, dohrávka 17. kola MONACObet ligy
  • 20:30 FSV Mainz - TSG 1899 Hoffenheim, 11. kolo Bundesligy
  • 20:45 OGC Nice - Olympique Marseille, 13. kolo Ligue 1
  • 21:00 CF Valencia - UD Levante, 13. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - St. Louis Blues, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - New Jersey Devils, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - New York Islanders, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:30 Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 Chicago Blackhawks - Seattle Kraken, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - Vegas Golden Knights, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - New York Rangers, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Los Angeles Kings, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Ottawa Senators, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Dallas Stars, NHL

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica, 21. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC Košice - Vlci Žilina, 21. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín, 21. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Poprad, 21. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava, 21. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - HC Prešov, 21. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 HK Skalica - HC MUŠLA Topoľčany, 20. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK TAM Levice, 20. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Detva - HC BIT markets TEBS Bratislava, 20. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné - MHA Martin, 20. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica, 20. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Gladiators Trnava, 20. kolo TIPOS SHL
  • TIPOS SHL

  • 17:30 Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav, 24. kolo českej extraligy
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, 24. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Kometa Brno, 24. kolo českej extraligy

Tenis

  • 16:00 Taliansko - Belgicko, semifinále Davisovho pohára 2025

Skoky na lyžiach

  • 16:00 súťaž miešaných tímov, Svetový pohár v Lillehammeri

Basketbal

  • 19:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - YOUNG ANGELS Košice, 9. kolo TIPOS Extraligy
  • 19:30 Nitra Blue Wings - MBK Baník Handlová, 10. kolo TIPOS SBL

Hádzaná

  • 18:00 Slovensko - Čína, prípravný zápas žien
  • 18:00 ŠKP Bratislava - MHC ŠTART Nové Zámky, 12. kolo Niké Handball Extraligy
Ostatné športy

