Pokračujú hokejové ligy. Športový program na dnes (16. október)

Športový program na piatok, 16. októbra
Futbal
- 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - OFK Dynamo Malženice, 13. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 13. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Kolín, 6. kolo Bundesligy
- 20:45 Le Mans FC - Toulouse FC, 7. kolo Ligue 1
- 20:45 Frosinone Calcio - Sassuolo Calcio, 7. kolo Serie A
- 21:00 Deportivo La Coruña - Levante UD, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - New York Islanders, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - New York Rangers, NHL
- 1:30 Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets, NHL
- 2:00 Nashville Predators - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - St. Louis Blues, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Utah Mammoth, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Calgary Flames, NHL
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC '05 TAM Banská Bystrica, 11. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HKM Zvolen, 11. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HC Košice, 11. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Poprad, 11. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava, 11. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - HK Nitra, 11. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica - HK Levice, 9. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky, 9. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC crypto4me TEBS Bratislava, 9. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom, 9. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - Rytieri Martin, 9. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica - HK '95 Považská Bystrica, 9. kolo Tipos SHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 11. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, 11. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice, 11. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - Energie Karlovy Vary, 11. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - Kometa Brno, 11. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Florbal
- 19:00 Švajčiarsko - Slovensko, prípravný medzištátny zápas
Cestná cyklistika
- 5:00 4. etapa: Pa-ma - Tchien-e (165,7 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
- 13:15 3. etapa: Sittard – Watersley (110,5 km), Eneco Tour 2026
Dráhová cyklistika
- 6:35 Ženy - omnium I, scratch na 10 km, MS
- 8:40 Ženy - omnium II, tempo na 10 km, MS
- 11:05 Muži - bodovacie preteky na 40 km, finále, MS
- 12:07 Ženy - omnium III, vylučovacie preteky, MS
- 12:37 Muži - 1 km s pevným štartom, finále, MS
- 13:15 Muži - stíhacie preteky jednotlivcov, finále, MS
- 13:40 Ženy - omnium IV, bodovacie preteky na 20 km, MS
- 14:12 Ženy - šprint, finále, MS
Hádzaná
- 18:30 DHC Plzeň - MŠK Iuventa Michalovce, 7. kolo Doprastav ligy
Stolný tenis
- 9:00 Hlavná súťaž, ME v stolnom tenise
Kolieskové športy
- 1:00 / 2:30 Štvrťfinále, inline hokej muži, World Skate Games
- 16:00 / 19:00 / 20:30 Zápasy o umiestnenie, inline hokej muži, World Skate Games
- 18:45 Štvrťfinále mužov, skateboarding – street (R. Tury), World Skate Games
- 23:30 Semifinále alebo zápas o 5. – 8. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
TV program: piatok, 16. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.