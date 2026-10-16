Tatiana Kukuľková zabojuje na ME o titul. V semifinále štvorhry nedali súperkám šancu

Tatiana Kukuľková.
Tatiana Kukuľková. (Autor: TASR)
TASR|16. okt 2026 o 11:54
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S Poľkou Bajorovou zdolali rumunský pár Szöcsová, Samarová

ME v stolnom tenise - ženy - štvorhra

Semifinále:

Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová (SR/Poľ.) - Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová (Rum.) 3:0 (11, 6, 7)

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková postúpila do finále ženskej štvorhry na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane.

V piatkovom semifinále zdolala spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou rumunský pár Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová 3:0 na sety.

Slovenská reprezentantka získala pred dvoma rokmi bronz na európskom šampionáte v rakúskom Linzi takisto vo štvorhre po boku Poľky.

Vo finále nastúpia v sobotu o 20.15 h proti poľskej dvojici Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská.

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