Tatiana Kukuľková zabojuje na ME o titul. V semifinále štvorhry nedali súperkám šancu

ME v stolnom tenise - ženy - štvorhra
Semifinále:
Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová (SR/Poľ.) - Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová (Rum.) 3:0 (11, 6, 7)
Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková postúpila do finále ženskej štvorhry na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane.
V piatkovom semifinále zdolala spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou rumunský pár Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová 3:0 na sety.
Slovenská reprezentantka získala pred dvoma rokmi bronz na európskom šampionáte v rakúskom Linzi takisto vo štvorhre po boku Poľky.
Vo finále nastúpia v sobotu o 20.15 h proti poľskej dvojici Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská.