Biatlon, lyžovanie aj hokejová liga. Športový program na dnes (16. január)

Na snímke je slovenská biatlonistka Zuzana Remeňová. (Autor: Slovenský biatlon/Igor Stančík)
16. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 16. januára. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 16. január

Futbal

  • 19:00 AS Monaco – FC Lorient, 18. kolo Ligue 1
  • 21:00 Paríž St. Germain – OSC Lille, 18. kolo Ligue 1

  • 20:30 Werder Brémy – Eintracht Frankfurt, 18. kolo Bundesligy
  • 20:45 Pisa SC – Atalanta Bergamo, 21. kolo Serie A
  • 21:00 Espanyol Barcelona – FC Girona, 20. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets – Vancouver Canucks, NHL
  • 1:00 Washington Capitals – San Jose Sharks, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres – Montreal Canadiens, NHL
  • 2:00 Boston Bruins – Seattle Kraken, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild – Winnipeg Jets, NHL
  • 2:30 Chicago Blackhawks – Calgary Flames, NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers – New York Islanders, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth – Dallas Stars, NHL
  • 3:30 Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs, NHL

  • 1:30 Kanada - Fínsko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Nitra, 39. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
  • 17:30 HC Košice – HKM Zvolen, 39. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Dukla Michalovce – HC Prešov, 39. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HC MONACObet Banská Bystrica, 39. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín – HK Poprad, 39. kolo Tipsport ligy
  • 18:30 HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina, 39. kolo Tipsport ligy 

  • 17:30 HK Skalica – HK Gladiators Trnava, 35. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – MHA Martin, 35. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK TAM Levice – HK ‘95 Považská Bystrica, 35. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Detva – HC Nové Zámky, 35. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK Žiar nad Hronom, 35. kolo Tipos SHL
  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava – TSS GROUP Dubnica, 35. kolo Tipos SHL

  • 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Verva Litvínov, 42. kolo českej extraligy
  • 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice, 42. kolo českej extraligy
  • 17:30 Motor České Budějovice – HC Škoda Plzeň, 42. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary, 42. kolo českej extraligy
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové – Rytíři Kladno, 42. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Třinec, 42. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
  • Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte

Motorizmus

Lyžovanie

Biatlon

  • 10:30 šprint žien na 7,5 km, Pohár IBU v Osrblí
  • 14:10 šprint mužov na 10 km, Pohár IBU v Osrblí

  • 14:30 šprint žien na 7,5 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu

Krasokorčuľovanie

Hádzaná

  • 18:00 Portugalsko – Rumunsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
  • 18:00 Slovinsko – Čierna Hora, ME 2026
  • 18:00 Island – Taliansko, ME 2026
  • 20:30 Maďarsko – Poľsko, ME 2026
  • 20:30 Dánsko – Sev. Macedónsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
  • 20:30 Faerské ostrovy – Švajčiarsko, ME 2026

Vodné pólo

  • 12:45 Turecko – Slovensko, ME 2026
  • 15:15 Rumunsko – Taliansko, ME 2026
  • 18:00 Slovinsko – Gruzínsko, ME 2026
  • 20:30 Grécko – Chorvátsko, ME 2026
TV program: piatok, 16. január
Ostatné športy

