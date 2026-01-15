Biatlon, lyžovanie aj hokejová liga. Športový program na dnes (16. január)

Športový program na piatok, 16. január
Futbal
- 19:00 AS Monaco – FC Lorient, 18. kolo Ligue 1
- 21:00 Paríž St. Germain – OSC Lille, 18. kolo Ligue 1
- 20:30 Werder Brémy – Eintracht Frankfurt, 18. kolo Bundesligy
- 20:45 Pisa SC – Atalanta Bergamo, 21. kolo Serie A
- 21:00 Espanyol Barcelona – FC Girona, 20. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Washington Capitals – San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres – Montreal Canadiens, NHL
- 2:00 Boston Bruins – Seattle Kraken, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – Winnipeg Jets, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks – Calgary Flames, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers – New York Islanders, NHL
- 3:00 Utah Mammoth – Dallas Stars, NHL
- 3:30 Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:30 Kanada - Fínsko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
- 17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Nitra, 39. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
- 17:30 HC Košice – HKM Zvolen, 39. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce – HC Prešov, 39. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HC MONACObet Banská Bystrica, 39. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín – HK Poprad, 39. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina, 39. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica – HK Gladiators Trnava, 35. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – MHA Martin, 35. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice – HK ‘95 Považská Bystrica, 35. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – HC Nové Zámky, 35. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK Žiar nad Hronom, 35. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava – TSS GROUP Dubnica, 35. kolo Tipos SHL
- 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Verva Litvínov, 42. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice, 42. kolo českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice – HC Škoda Plzeň, 42. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary, 42. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – Rytíři Kladno, 42. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Třinec, 42. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
- Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte
Motorizmus
- 6:00 12. etapa: Al Henakiyah – Janbu, Rely Dakar 2026
Lyžovanie
- 12:30 super-G mužov, Svetový pohár vo Wengene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
Biatlon
- 10:30 šprint žien na 7,5 km, Pohár IBU v Osrblí
- 14:10 šprint mužov na 10 km, Pohár IBU v Osrblí
- 14:30 šprint žien na 7,5 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu
Krasokorčuľovanie
- 13:00 tance na ľade - rytmické tance, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 19:00 ženy - voľné jazdy, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 Portugalsko – Rumunsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 18:00 Slovinsko – Čierna Hora, ME 2026
- 18:00 Island – Taliansko, ME 2026
- 20:30 Maďarsko – Poľsko, ME 2026
- 20:30 Dánsko – Sev. Macedónsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 20:30 Faerské ostrovy – Švajčiarsko, ME 2026
Vodné pólo
- 12:45 Turecko – Slovensko, ME 2026
- 15:15 Rumunsko – Taliansko, ME 2026
- 18:00 Slovinsko – Gruzínsko, ME 2026
- 20:30 Grécko – Chorvátsko, ME 2026
TV program: piatok, 16. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.