Začínajú prestížne futbalové ligy či federálne derby v hokeji. Športový program na dnes (15. august)

Výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters s trofejou súťaže.
Výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters s trofejou súťaže. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. aug 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 15. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 15. august

Futbal

  • 17:00 ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava, 4. kolo MONACObet ligy

  • 19:00 FC Girona - Rayo Vallecano, 1. kolo La Ligy
  • 21:30 CF Villarreal - Real Oviedo, 1. kolo La Ligy

  • 20:45 Stade Rennes - Olympique Marseille, 1. kolo Ligue 1

  • 21:00 FC Liverpool - AFC Bournemouth,1. kolo Premier League

Hokej

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Cyklistika

  • 12:05 Okolo Romandie - ženy /CHLADOŇOVÁ/: 1. etapa (individuálna časovka): Huémoz - Villars-sur-Ollon (4,4 km)

Svetové hry v neolympijských športoch

Duatlon

  • 2:00 ženy finále /Čorbová/

Motosurfing:

  • 5:00 muži kval. a semifinále /Škamla, Žubor/
  • 6:05 ženy kval. a semifinále /Žuborová, Strculová/
  • 8:20 miešané tímy kval. /Škamla, Žuborová/
TV program: piatok, 15. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters s trofejou súťaže.
    Výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters s trofejou súťaže.
    Začínajú prestížne futbalové ligy či federálne derby v hokeji. Športový program na dnes (15. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Začínajú prestížne futbalové ligy či federálne derby v hokeji. Športový program na dnes (15. august)