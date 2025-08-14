Začínajú prestížne futbalové ligy či federálne derby v hokeji. Športový program na dnes (15. august)

Športový program na piatok, 15. august
Futbal
- 17:00 ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava, 4. kolo MONACObet ligy
- 19:00 FC Girona - Rayo Vallecano, 1. kolo La Ligy
- 21:30 CF Villarreal - Real Oviedo, 1. kolo La Ligy
- 20:45 Stade Rennes - Olympique Marseille, 1. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Liverpool - AFC Bournemouth,1. kolo Premier League
Hokej
- 15:30 Česko - Slovensko (Brno), o 5. miesto, Hlinka Gretzky Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 Švajčiarsko - Nemecko (Trenčín), o 7. miesto, Hlinka Gretzky Cup 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 Švédsko - Fínsko (Trenčín), semifinále, Hlinka Gretzky Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Kanada - USA (Brno), semifinále, Hlinka Gretzky Cup 2025
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Cyklistika
- 12:05 Okolo Romandie - ženy /CHLADOŇOVÁ/: 1. etapa (individuálna časovka): Huémoz - Villars-sur-Ollon (4,4 km)
Svetové hry v neolympijských športoch
Duatlon
- 2:00 ženy finále /Čorbová/
Motosurfing:
- 5:00 muži kval. a semifinále /Škamla, Žubor/
- 6:05 ženy kval. a semifinále /Žuborová, Strculová/
- 8:20 miešané tímy kval. /Škamla, Žuborová/
TV program: piatok, 15. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.