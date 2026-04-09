Košice o vyrovnanie série so Slovanom, ďalšie kolo baráže. Športový program na dnes (10. apríl)

Športový program na piatok, 10. apríl
Futbal
- 12:00 Francúzsko – Slovensko, A-liga, 6. skupina, ženy - druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov
- 16:00 ženy - mediálny termín slovenskej reprezentácie
- 17:00 FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 24. kolo MONACObet ligy
- 19:00 Paríž FC - AS Monaco, 29. kolo Ligue 1
- 21:05 Olympique Marseille - FC Metz, 29. kolo Ligue 1
- 20:30 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim, 29. kolo Bundesligy
- 20:45 AS Rím - SC Pisa, 32. kolo Serie A
- 21:00 West Ham United - Wolverhampton Wanderers, 32. kolo Premier League
- 21:00 Real Madrid - FC Girona, 31. kolo La Ligy
Hokej
- 0:45 New York Islanders - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Florida Panthers, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Calgary Flames, NHL
- 3:00 Dallas Stars - Minnesota Wild, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Nashville Predators, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - San José Sharks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Vancouver Canucks, NHL
- 16:00 Česko – Slovensko, prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
- 17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava /stav série: 1:2/, semifinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC 19 Humenné - HC Prešov, 6. kolo baráž o účasť v Tipsport lige
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Skalica, 6. kolo baráž o účasť v Tipsport lige
Tenis
- Turnaj WTA v Linzi
- Turnaj ATP v Monte Carle
- 12:00 semifinále, turnaj euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej
Cyklistika
- 13:05 5. etapa Okolo Baskicka: Eibar - Eibar (176,2 km)
Vodné pólo
- 9:00 osemfinále a zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára /účasť SR/
Atletika
- 11:00 TK k 21. ročníku ČSOB Bratislava Marathonu
Volejbal
- 19:00 HIT MTF Trnava - VK MIRAD UNIPO Prešov, o 7. miesto - prvý zápas play off Niké extraligy
Basketbal
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, prvý zápas štvrťfinále play off SBL
- 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, prvý zápas štvrťfinále play off SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Inter SB Bratislava - Košice Wolves, prvý zápas baráž o účasť v Tipos SBL
- 18:30 BK Šamorín - CBK Košice, o 7. miesto - prvý zápas ženy - play off Tipos extraligy
Hádzaná
- 19:00 HK Košice - HK Bojnice, skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 ŠKP Bratislava - HC Sporta Hlohovec, skupina o 7.-10. miesto - 5. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
TV program: piatok, 10. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.