Košice o vyrovnanie série so Slovanom, ďalšie kolo baráže. Športový program na dnes (10. apríl)

Na snímke šarvátka počas zápasu 44. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|10. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 10. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 10. apríl

Futbal

  • 12:00 Francúzsko – Slovensko, A-liga, 6. skupina, ženy - druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov

  • 16:00 ženy - mediálny termín slovenskej reprezentácie

  • 17:00 FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 24. kolo MONACObet ligy

  • 19:00 Paríž FC - AS Monaco, 29. kolo Ligue 1 
  • 21:05 Olympique Marseille - FC Metz, 29. kolo Ligue 1

  • 20:30 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim, 29. kolo Bundesligy

  • 20:45 AS Rím - SC Pisa, 32. kolo Serie A

  • 21:00 West Ham United - Wolverhampton Wanderers, 32. kolo Premier League

  • 21:00 Real Madrid - FC Girona, 31. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:45 New York Islanders - Toronto Maple Leafs, NHL 
  • 1:00 Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 1:00 Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 1:00 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins, NHL 
  • 1:00 Ottawa Senators - Florida Panthers, NHL 
  • 2:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets, NHL 
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes, NHL 
  • 3:00 Colorado Avalanche - Calgary Flames, NHL 
  • 3:00 Dallas Stars - Minnesota Wild, NHL 
  • 3:00 Utah Mammoth - Nashville Predators, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - San José Sharks, NHL 
  • 4:00 Seattle Kraken - Vegas Golden Knights, NHL 
  • 4:30 Los Angeles Kings - Vancouver Canucks, NHL

  • 16:00 Česko – Slovensko, prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov

  • 17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava /stav série: 1:2/, semifinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:00 HC 19 Humenné - HC Prešov, 6. kolo baráž o účasť v Tipsport lige
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Skalica, 6. kolo baráž o účasť v Tipsport lige

Tenis

  • Turnaj WTA v Linzi
  • Turnaj ATP v Monte Carle

  • 12:00 semifinále, turnaj euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej

Cyklistika

  • 13:05 5. etapa Okolo Baskicka: Eibar - Eibar (176,2 km)

Vodné pólo

  • 9:00 osemfinále a zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára /účasť SR/

Atletika

  • 11:00 TK k 21. ročníku ČSOB Bratislava Marathonu

Volejbal

  • 19:00 HIT MTF Trnava - VK MIRAD UNIPO Prešov, o 7. miesto - prvý zápas play off Niké extraligy 

 Basketbal

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, prvý zápas štvrťfinále play off SBL
  • 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, prvý zápas štvrťfinále play off SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 18:00 Inter SB Bratislava - Košice Wolves, prvý zápas baráž o účasť v Tipos SBL

  • 18:30 BK Šamorín - CBK Košice, o 7. miesto - prvý zápas ženy - play off Tipos extraligy 

Hádzaná

  • 19:00 HK Košice - HK Bojnice, skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
  • 18:00 ŠKP Bratislava - HC Sporta Hlohovec, skupina o 7.-10. miesto - 5. kolo nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
