Lobotka v šlágri proti AC Miláno, hokejový Slovan hostí lídra. Športový program na dnes (28. september)

Športový program na nedeľu, 28. september
Futbal
- 17:00 MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová, 9. kolo Niké ligy
- 19:00 MŠK Žilina- FC Spartak Trnava, 9. kolo Niké ligy
- 10:30 OFK Malženice - ŠK Slovan Bratislava B, 10. kolo MONACObet ligy
- 10:30 FC Petržalka - Slávia TU Košice, 10. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 10. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Teplice - FK Pardubice, 10. kolo českej ligy
- 15:30 FK Jablonec - FK Mladá Boleslav, 10. kolo českej ligy
- 18:30 FC Viktoria Plzeň - FC Zlín, 10. kolo českej ligy
- 15:00 Aston Villa - FC Fulham, 6. kolo Premier League
- 17:30 Newcastle United - FC Arsenal, 6. kolo Premier League
- 12:30 US Sassuolo - Udinese Calcio, 5. kolo Serie A
- 15:00 AS Rím - Hellas Verona, 5. kolo Serie A
- 15:00 Pisa SC - AFC Fiorentina, 5. kolo Serie A
- 18:00 US Lecce - FC Bologna, 5. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - SSC Neapol, 5. kolo Serie A
- 15:30 SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim, 5. kolo Bundesligy
- 17:30 1. FC Kolín - VfB Stuttgart, 5. kolo Bundesligy
- 19:30 Union Berlín - Hamburger SV, 5. kolo Bundesligy
- 15:00 OGC Nice - Paríž FC, 6. kolo Ligue 1
- 17:15 OSC Lille - Olympique Lyon, 6. kolo Ligue 1
- 17:15 SCO Angers - Stade Brest, 6. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - AC Le Havre, 6. kolo Ligue 1
- 20:45 Stade Rennes - Racing Lens, 6. kolo Ligue 1
- 14:00 Rayo Vallecano - Sevilla FC, 7. kolo La Ligy
- 16:15 Elche CF - Celta Vigo, 7. kolo La Ligy
- 18:30 FC Barcelona - Real Sociedad, 7. kolo La Ligy
- 21:00 Real Betis - CA Osasuna, 7. kolo La Ligy
Hokej
- 15:00 HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina, 7. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HK Poprad, 7. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HKM Zvolen, 7. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HK Nitra, 7. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HC Prešov, 7. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica, 7. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary, 9. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 9. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 9. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 9. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, 9. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno, 9. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - Banes Motor České Budějovice, 9. kolo českej extraligy
- 0:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks, prípravný zápas NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets, prípravný zápas NHL
- 1:00 Colorado Avalanche - Dallas Stars, prípravný zápas NHL
- 1:00 St. Louis - Chicago Blackhawks, prípravný zápas NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Nashville Predator s, prípravný zápas NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, prípravný zápas NHL
- 2:00 Winnipeg Jests - Calgary Flames, prípravný zápas NHL
- 21:00 New Jersey Devils - Washington Capitals, prípravný zápas NHL
- 21:00 Ottawa Senators - New Jersey Devils, prípravný zápas NHL
Tenis
- Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
- Turnaj WTA v Pekingu
Cyklistika
- 9:45 muži elite (267,5 km), MS v cyklistike 2025
Volejbal
- 8:30 Česko - Poľsko, zápas o 3. miesto MS vo volejbale
- 12:30 Bulharsko - Taliansko, finále MS vo volejbale
Hádzaná
- 11:30 Atticgo BM Elche - HC DAC Dunajská Streda, 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas/
Motorzizmus
- 7:00 MotoGP VC Japonska
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
Veslovanie
- 4:05 MS v Šanghaji