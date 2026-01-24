Súboj Hancka s Valjentom či slalom a biatlon v Česku. Športový program na dnes (25. január)

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: REUTERS)
25. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 25. januára. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 25. január

Futbal

  • 15:00 FC Brentford - Nottingham Forest, 23. kolo Premier League
  • 15:00 Crystal Palace - FC Chelsea, 23. kolo Premier League
  • 15:00 Newcastle United - Aston Villa, 23. kolo Premier League
  • 17:30 FC Arsenal - Manchester United, 23. kolo Premier League

  • 15:00 FC Nantes - OGC Nice, 19. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Brest - FC Toulouse, 19. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Metz - Olympique Lyon, 19. kolo Ligue 1
  • 17:15 Paríž FC - SCO Angers, 19. kolo Ligue 1
  • 20:45 OSC Lille - Racing Štrasburg, 19. kolo Ligue 1

  • 15:30 Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart, 19. kolo Bundesligy
  • 17:30 SC Freiburg - 1. FC Kolín, 19. kolo Bundesligy

  • 12:30 US Sassuolo - US Cremonese, 22. kolo Serie A
  • 15:00 Atalanta Bergamo - Parma Calcio, 22. kolo Serie A
  • 15:00 FC Janov - FC Bologna, 22. kolo Serie A
  • 18:00 Juventus Turín - SSC Neapol, 22. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - AC Miláno, 22. kolo Serie A

  • 14:00 Atletico Madrid - RCD Mallorca, 21. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Barcelona - Real Oviedo, 21. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Sociedad - Celta Vigo, 21. kolo La Ligy
  • 21:00 Deportivo Alavés - Real Betis, 21. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Boston Bruins - Montréal Canadiens, NHL
  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Winnipeg Jets - Detroit Red Wings, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Los Angeles Kings, NHL
  • 3:00 Minnesota Wild - Florida Panthers, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Washington Capitals, NHL
  • 19:30 Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche, NHL
  • 21:00 Seattle Kraken - New Jersey Devils, NHL
  • 23:00 Ottawa Senators - Vegas Golden Knights, NHL

  • 15:00 Vlci Žilina - HC Košice, 42. kolo Tipsport ligy
  • 15:30 HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce, 42. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Poprad - HKM Zvolen, 42. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš, 42. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica, 42. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HC Prešov - HK Nitra, 42. kolo Tipsport ligy

  • 15:00 HC Oceláři Třinec - Motor České Budějovice, 45. kolo českej extraligy
  • 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc, 45. kolo českej extraligy
  • 16:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec, 45. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, 45. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 45. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň, 45. kolo českej extraligy

Tenis

  • 1:00 Australian Open

Lyžovanie

  • 9:00/12:15 slalom ženy, Svetový pohár v Špindlerovom Mlyne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 10:30/13:30 slalom mužov, Svetový pohár v Kitzbüheli

Beh na lyžiach

Biatlon

  • 9:30 preteky dievčat s hromadným štartom na 9 km, ME juniorov
  • 12:15 preteky chlapcov s hromadným štartom na 12 km, ME juniorov

  • 15:15 preteky s hromadným štartom mužov na 15 km, Svetový pohár v Novom Meste na Morave
  • 18:15 preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km, Svetový pohár v Novom Meste na Morave

Skoky na lyžiach

  • 1:30 kvalifikácia žien, SP v Sappore
  • 3:00 hlavná súťaž žien, SP v Sappore

  • 16:15 tímová súťaž MS v letoch (Obersdof) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /

Hádzaná

  • 15:30 hlavná fáza, ME 2026, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO / a /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO

  • 18:00 HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky, 17. kolo Niké Handball Extraligy

  • 16:00 Handball Hodonín - Handball club Zlín, 14. kolo MOL ligy,

  • 15:30 ŽRK Split 2010 - MŠK IUVENTA Michalovce, odveta osemfinále Európskeho pohára EHF

Volejbal

  • 18:00 VK Pirane Brusno - VK Slovan Bratislava, 16. kolo Niké extraligy

Cyklistika

  • 01:40 Stirling - Stirling (169,8 km), 5. etapa - Santos Tour Down Under

Futsal

  • 13:00 Chorvátsko - Gruzínsko, ME 
  • 13:00 Arménsko - Česko, ME
  • 16:00 Francúzsko - Lotyšsko, ME
  • 16:00 Ukrajina - Litv, ME 

Motorizmus

  • 8:05 záverečný deň prvého podujatia seriálu WRC, Monte Carlo

Vodné pólo

  • 17:00 Grécko - Taliansko, zápas o 3. miesto ME
  • 20:30 Maďarsko - Srbsko, finále ME

Cyklokros

  • 13:40 SP v Hoogerheide
TV program: nedeľa, 25. január
Ostatné športy

