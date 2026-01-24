Súboj Hancka s Valjentom či slalom a biatlon v Česku. Športový program na dnes (25. január)

Športový program na nedeľu, 25. január
Futbal
- 15:00 FC Brentford - Nottingham Forest, 23. kolo Premier League
- 15:00 Crystal Palace - FC Chelsea, 23. kolo Premier League
- 15:00 Newcastle United - Aston Villa, 23. kolo Premier League
- 17:30 FC Arsenal - Manchester United, 23. kolo Premier League
- 15:00 FC Nantes - OGC Nice, 19. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Brest - FC Toulouse, 19. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - Olympique Lyon, 19. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž FC - SCO Angers, 19. kolo Ligue 1
- 20:45 OSC Lille - Racing Štrasburg, 19. kolo Ligue 1
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart, 19. kolo Bundesligy
- 17:30 SC Freiburg - 1. FC Kolín, 19. kolo Bundesligy
- 12:30 US Sassuolo - US Cremonese, 22. kolo Serie A
- 15:00 Atalanta Bergamo - Parma Calcio, 22. kolo Serie A
- 15:00 FC Janov - FC Bologna, 22. kolo Serie A
- 18:00 Juventus Turín - SSC Neapol, 22. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - AC Miláno, 22. kolo Serie A
- 14:00 Atletico Madrid - RCD Mallorca, 21. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - Real Oviedo, 21. kolo La Ligy
- 18:30 Real Sociedad - Celta Vigo, 21. kolo La Ligy
- 21:00 Deportivo Alavés - Real Betis, 21. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Boston Bruins - Montréal Canadiens, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Los Angeles Kings, NHL
- 3:00 Minnesota Wild - Florida Panthers, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Washington Capitals, NHL
- 19:30 Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche, NHL
- 21:00 Seattle Kraken - New Jersey Devils, NHL
- 23:00 Ottawa Senators - Vegas Golden Knights, NHL
- 15:00 Vlci Žilina - HC Košice, 42. kolo Tipsport ligy
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce, 42. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Poprad - HKM Zvolen, 42. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš, 42. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica, 42. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HC Prešov - HK Nitra, 42. kolo Tipsport ligy
- 15:00 HC Oceláři Třinec - Motor České Budějovice, 45. kolo českej extraligy
- 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc, 45. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec, 45. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, 45. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 45. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň, 45. kolo českej extraligy
Tenis
- 1:00 Australian Open
Lyžovanie
- 9:00/12:15 slalom ženy, Svetový pohár v Špindlerovom Mlyne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:30/13:30 slalom mužov, Svetový pohár v Kitzbüheli
Beh na lyžiach
- 11:15 ženy 20 km klasicky s hromadným štartom, SP (účasť SR) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 14:15 muži 20 km klasicky s hromadným štartom, SP (účasť SR) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Biatlon
- 9:30 preteky dievčat s hromadným štartom na 9 km, ME juniorov
- 12:15 preteky chlapcov s hromadným štartom na 12 km, ME juniorov
- 15:15 preteky s hromadným štartom mužov na 15 km, Svetový pohár v Novom Meste na Morave
- 18:15 preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km, Svetový pohár v Novom Meste na Morave
Skoky na lyžiach
- 1:30 kvalifikácia žien, SP v Sappore
- 3:00 hlavná súťaž žien, SP v Sappore
- 16:15 tímová súťaž MS v letoch (Obersdof) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
Hádzaná
- 15:30 hlavná fáza, ME 2026, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO / a /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 18:00 HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky, 17. kolo Niké Handball Extraligy
- 16:00 Handball Hodonín - Handball club Zlín, 14. kolo MOL ligy,
- 15:30 ŽRK Split 2010 - MŠK IUVENTA Michalovce, odveta osemfinále Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 18:00 VK Pirane Brusno - VK Slovan Bratislava, 16. kolo Niké extraligy
Cyklistika
- 01:40 Stirling - Stirling (169,8 km), 5. etapa - Santos Tour Down Under
Futsal
- 13:00 Chorvátsko - Gruzínsko, ME
- 13:00 Arménsko - Česko, ME
- 16:00 Francúzsko - Lotyšsko, ME
- 16:00 Ukrajina - Litv, ME
Motorizmus
- 8:05 záverečný deň prvého podujatia seriálu WRC, Monte Carlo
Vodné pólo
- 17:00 Grécko - Taliansko, zápas o 3. miesto ME
- 20:30 Maďarsko - Srbsko, finále ME
Cyklokros
- 13:40 SP v Hoogerheide
TV program: nedeľa, 25. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.