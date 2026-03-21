Posledné preteky Bátovskej Fialkovej a Hancko v derby. Športový program na dnes (22. marec)

Športový program na nedeľu, 22. marec
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - KFC Komárno, 3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 10:30 FC Petržalka - FC ŠTK 1914 Šamorín, 21. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - FK Pohronie, 21. kolo MONACObet ligy
- 12:30 Calcio Como - AC Pisa, 30. kolo Serie A
- 15:00 Atalanta Bergamo - Hellas Verona, 30. kolo Serie A
- 15:00 FC Bologna - Lazio Rím, 30. kolo Serie A
- 18:00 AS Rím - US Lecce, 30. kolo Serie A
- 20:45 AC Fiorentina - Inter MIláno, 30. kolo Serie A
- 15:30 FSV Mainz - Eintracht Frankfurt, 27. kolo Bundesligy
- 17:30 FC St. Pauli - SC Freiburg, 27. kolo Bundesligy
- 19:30 FC Augsburg - VFB Stuttgart, 27. kolo Bundesligy
- 15:00 Olympique Lyon - AS Monaco, 27. kolo Ligue 1
- 17:00 Olympique Marseille - OSC Lille, 27. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž FC - AC Le Havre, 27. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - FC Metz, 27. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Nantes - Racing Štrasburg, 27. kolo Ligue 1
- 14:00 FC Barcelona - Rayo Vallecano, 29. kolo La Ligy
- 16:15 Celta Vigo - Deportivo Alaves, 29. kolo La Ligy
- 18:30 Athletic Bilbao - Real Betis, 29. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - Atletico Madrid, 29. kolo La Ligy
- 13:00 Newcastle United - Sunderland AFC, 31. kolo Premier League
- 15:15 Tottenham Hotspur - Nottingham Forest, 31. kolo Premier League
- 15:15 Aston Villa - West Ham United, 31. kolo Premier League
- 17:30 FC Arsenal - Manchester City, finále anglického Ligového pohára
Hokej
- 0:00 Vancouver Canucks - St. Louis Blues, NHL
- 0:00 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs, NHL
- 0:00 Montreal Canadiens - New York Islanders, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Boston Bruins, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 17:00 New York Rangers - Winnipeg Jets, NHL
- 17:30 Washington Capitals - Colorado Avalanche, NHL
- 20:00 Chicago Blackhawks - Nashville Predators, NHL
- 20:00 Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes, NHL
- 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice /stav série: 1:1/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (tretí zápas)
- 17:30 HK Poprad - Vlci Žilina /stav série: 0:2/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (tretí zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Kometa Brno - Dynamo Pardubice /stav série: 0:2/, štvrťfinále play-off českej extraligy (tretí zápas)
- 18:00 Sparta Praha - Škoda Plzeň /stav série: 1:1/, štvrťfinále play-off českej extraligy (tretí zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Zjazdové lyžovanie
- 10:45 super-G muži, záverečné kolo SP v Kvitfjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:30 super-G ženy, záverečné kolo SP v Kvitfjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 13:45 hromadný štart žien na 12,5 km, záverečné kolo SP v Osle
- 16:45 hromadný štart mužov na 15 km, záverečné kolo SP v Osle
Skoky na lyžiach
- 15:45 kvalifikácia, Svetový pohár vo Vikersunde
- 17:15 hlavná súťaž, Svetový pohár vo Vikersunde /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 17:30 muži 20 km voľne s hromadným štartom, finále SP v Lake Placid
- 19:30 ženy 20 km voľne s hromadným štartom, finále SP v Lake Placid
Atletika
- 10:05 ranný finálový blok, halové MS 2026
- 17:40 večerný finálový blok, halové MS 2026
Basketbal
- 18:00 Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec, 32. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 19:00 MotoGP - VC Brazílie
Curling
- 17:00 zápas o 3. miesto, ženy MS v Cagliari
- 23:00 finále, ženy MS v Cagliari
Hádzaná
- 13:00 Slovensko - Ukrajina /prvý zápas: 27:24/, druhá fáza kvalifikácie MS 2027
TV program: nedeľa, 22. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.