Tenisové finále v Bratislave a prestížny Newyorský maratón. Športový program na dnes (2. november)

Športový program na nedeľu, 2. november
Futbal
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FK Pohronie, 15. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - Stará Ľubovňa Redfox FC, 15. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - MŠK Žilina B, 15. kolo MONACObet ligy
- 12:30 Hellas Verona - Inter Miláno, 10. kolo Serie A
- 15:00 AC Fiorentina - US Lecce, 10. kolo Serie A
- 15:00 FC Turín - SC Pisa, 10. kolo Serie A
- 18:00 Parma Calcio - FC Bologna, 10. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - AS Rím, 10. kolo Serie A
- 13.00 FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc, 14. kolo českej ligy
- 15.30 Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové, 14. kolo českej ligy
- 15.30 MFK Karviná - AC Sparta Praha, 14. kolo českej ligy
- 18.30 FK Teplice - FC Viktoria Plzeň, 14. kolo českej ligy
- 14.00 UD Levante - Celta Vigo, 11. kolo La Ligy
- 16.15 CD Alaves - Espanyol Barcelona, 11. kolo La Ligy
- 18.30 FC Barcelona - FC Elche, 11. kolo La Ligy
- 21.00 Betis Sevilla - RCD Mallorca, 11. kolo La Ligy
- 15.00 West Ham United - Newcastle United, 10. kolo Premier League
- 17.30 Manchester City - AFC Bournemouth, 10. kolo Premier League
- 15.00 Stade Rennes - Racing Štrasburg, 11. kolo Ligue 1
- 17.15 FC Nantes - FC Metz, 11. kolo Ligue 1
- 17.15 FC Toulouse - AC Le Havre, 11. kolo Ligue 1
- 17.15 OSC Lille - SCO Angers, 11. kolo Ligue 1
- 17.15 RC Lens - FC Lorient, 11. kolo Ligue 1
- 20.45 Stade Brest - Olympique Lyon, 11. kolo Ligue 1
- 15.30 1. FC Kolín - Hamburger SV, 9. kolo Bundesligy
- 17.30 VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce, 13. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - AS Trenčín, 13. kolo Niké ligy
Hokej
- 0:00 Buffalo Sabres - Washington Capitals, NHL
- 0:00 Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues, NHL
- 0:00 Minnesota Wild - Vancouver Canucks, NHL
- 0:00 Montréal Canadiens - Ottawa Senators, NHL
- 0:00 Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Los Angeles Kings - New Jersey Devils, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks, NHL
- 3:00 Seattle Kraken - New York Rangers, NHL
- 21:30 Utah Mammoth - Tampa Bay Lightning, NHL
- 23:00 New York Islanders - Columbus Blue Jackets, NHL
- 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 21. kolo českej extraligy
- 15:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 21. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, 21. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, 21. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav, 21. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - Motor České Budějovice, 21. kolo českej extraligy
- 15:30 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 17. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica, 17. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 17. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HKM Zvolen, 17. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov, 17. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - HK Nitra, 17. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Nové Zámky - HC MUŠLA Topoľčany, 16. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HC 19 Humenné - HK Skalica, 16. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HK Žiar nad Hronom - HK TAM Levice, 16. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HK ‘95 Považská Bystrica - MHA Martin, 16. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Detva, 16. kolo TIPOS SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava, 16. kolo TIPOS SHL
Tenis
- 15:00 Félix Auger-Aliassime - Jannik Sinner, finále ATP Paríž
- Turnaje WTA v Hongkongu, Jiujiang, Meride
- 15:00 Challenger Slovak Open 2025 - finále, Bratislava
- od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
Hádzaná
- 13:30 Gruzínsko - Ukrajina, turnaj o Karpatský pohár
- 16:30 Rumunsko - Slovensko, turnaj o Karpatský pohár
- 16:00 Handball Club Zlín - HK Slovan Duslo Šaľa, 7. kolo MOL ligy
- 16:00 Handball Hodonín - DHK Baník Most, 7. kolo MOL ligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - DHK Zora Olomouc, 7. kolo MOL ligy
- 16:15 Slovensko - Ukrajina, kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov
Atletika
- 14:35 ženy, Newyorský maratón
- 15:05 muži, Newyorský maratón
TV program: nedeľa, 2. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.