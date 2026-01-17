Biatlon a finále Afrického pohára národov. Športový program na dnes (18. január)

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|18. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 18. januára. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 18. január

Futbal

  • 20:00 Senegal - Maroko, finále Africký pohár národov

  • 15:00 Wolverhampton Wanderers - Newcastle United, 22. kolo Premier League
  • 17:30 Aston Villa - FC Everton, 22. kolo Premier League

  • 15:00 Racing Štrasburg - FC Metz, 18. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Nantes - Paríž FC, 18. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Rennes - AC Le Havre, 18. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon - Stade Brest, 18. kolo Ligue 1

  • 15:30 VfB Stuttgart - Union Berlín, 18. kolo Bundesligy
  • 17:30 FC Augsburg - SC Freiburg, 18. kolo Bundesligy

  • 12:30 Parma Calcio - FC Janov, 21. kolo Serie A
  • 15:00 FC Bologna - ACF Fiorentina, 21. kolo Serie A
  • 18:00 FC Turín - AS Rím, 21. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno - US Lecce, 21. kolo Serie A

  • 14:00 CF Getafe - CF Valencia, 20. kolo La Ligy
  • 16:15 Atletico Madrid - Deportivo Alavés, 20. kolo La Ligy
  • 18:30 Celta Vigo - Rayo Vallecano, 20. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Sociedad - FC Barcelona, 20. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Florida Panthers, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Montreal Canadiens, NHL
  • 2:00 Chicago Blackhawks - Boston Bruins, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Nashville Predators, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL
  • 20:00 Dallas Stars - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 23:00 Detroit Red Wings - Ottawa Senators, NHL

  • 00:30 Kanada - Česko, semifinále MS hráčok do 18 rokov
  • 20:30 zápas o 3. miesto MS hráčok do 18 rokov

  • 15:30 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava, 40. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
  • 16:00 HC Košice - HC Prešov, 40. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce, 40. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves, 40. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš, 40. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Poprad - HK Nitra, 40. kolo Tipsport ligy

  • 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, 43. kolo českej exraligy
  • 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, 43. kolo českej exraligy
  • 16:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, 43. kolo českej exraligy
  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 43. kolo českej exraligy
  • 16:30 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 43. kolo českej exraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové, 43. kolo českej exraligy
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice, 43. kolo českej exraligy

Tenis

  • 1:00 tenis Australian Open

Lyžovanie

Biatlon

  • 12:30 ženy stíhacie preteky 10 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu
  • 15:00 muži stíhacie preteky 12,5 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu

Snoubording

  • 6:00 SP v snoubordkrose (Dongbeija)

Skoky na lyžiach

  • 1:30 SP v Sappore
  • 3:00 SP v Sappore

Bežecké lyžovanie

Boby

  • 10:00 dvojboby ženy, SP v Altenbergu

Sánkovanie

  • 10:25/11:40 muži, ME + SP v Oberhofe
  • 13:00/14:05 ženy, ME + SP v Oberhofe
  • 15:30 tímy, ME + SP v Oberhofe

Hádzaná

Vodné pólo

  • 10:15 Malta - Slovinsko, ME 2026
  • 12:45 Slovensko - Izrael, ME 2026
  • 15:30 Francúzsko - Španielsko, ME 2026
  • 18:00 Čierna Hora - Holandsko, ME 2026
  • 20:45 Maďarsko - Srbsko, ME 2026
TV program: nedeľa, 18. január
Ostatné športy

