Londýnske derby či šláger Arsenalu v Manchestri. Športový program na dnes (17. august)

Futbalisti Arsenalu.
Futbalisti Arsenalu. (Autor: SITA/AP)
17. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 17. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 17. august

Futbal

  • 10:30 MŠK Žilina B - MŠK Púchov, 4. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 OFK Dynamo Malženice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 4. kolo MONACObet ligy

  • 19:00 AS Trenčín - MŠK Žilina, 4. kolo Niké ligy

  • 15:00 MFK Karviná - Bohemians Praha 1905, 5. kolo českej ligy
  • 20:00 FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha, 5. kolo českej ligy

  • 17:00 Celta Vigo - Getafe CF, 1. kolo La Ligy
  • 19:30 Athletic Bilbao - FC Sevilla, 1. kolo La Ligy
  • 21:30 Espanyol Barcelona - Atletico Madrid, 1. kolo La Ligy

  • 15:00 Stade Brest - OSC Lille, 1. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Metz - Racing Štrasburg, 1. kolo Ligue 1
  • 17:15 AJ Auxerre - FC Lorient, 1. kolo Ligue 1
  • 17:15 Angers SCO - Paríž FC, 1. kolo Ligue 1
  • 20:45 FC Nantes - Paríž Saint-Germain, 1. kolo Ligue 1

  • 15:00 Nottingham Forest - FC Brentford, 1. kolo Premier League
  • 15:00 FC Chelsea - Crystal Palace, 1. kolo Premier League
  • 17:30 Manchester United - FC Arsenal, 1. kolo Premier League

Tenis

  • turnaje ATP v Cincinnati a Winstom-Salem
  • turnaj WTA v Cincinnati

Cyklistika

  • 10:10 Okolo Romandie - ženy: 3. etapa: Aigle - Aigle (122,1 km)

  • 12:00 Hamburg Cyclassics (207,4 km)

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP, VC Rakúska (Red Bull Ring/ Rakúsko)

Triatlon

  • 9:30 muži, MSR v krátkom triatlone (Žilina)
  • 11:00 ženy, MSR v krátkom triatlone (Žilina)

Svetové hry v neolympijských športoch

Duatlon:

  • 2:00 miešané tímy /Kubo, Čorbová/

Motosurfing:

  • 5:00 miešané tímy finále /Škamla, Žuborová/
  • 7:00 ženy finále /Žuborová, Strculová/
  • 8:00 muži finále /? Škamla, Žubor/
TV program: nedeľa, 17. august
Ostatné športy

    Londýnske derby či šláger Arsenalu v Manchestri. Športový program na dnes (17. august)
    dnes 00:00
