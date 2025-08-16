Londýnske derby či šláger Arsenalu v Manchestri. Športový program na dnes (17. august)

Športový program na nedeľu, 17. august
Futbal
- 10:30 MŠK Žilina B - MŠK Púchov, 4. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 4. kolo MONACObet ligy
- 19:00 AS Trenčín - MŠK Žilina, 4. kolo Niké ligy
- 15:00 MFK Karviná - Bohemians Praha 1905, 5. kolo českej ligy
- 20:00 FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha, 5. kolo českej ligy
- 17:00 Celta Vigo - Getafe CF, 1. kolo La Ligy
- 19:30 Athletic Bilbao - FC Sevilla, 1. kolo La Ligy
- 21:30 Espanyol Barcelona - Atletico Madrid, 1. kolo La Ligy
- 15:00 Stade Brest - OSC Lille, 1. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - Racing Štrasburg, 1. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - FC Lorient, 1. kolo Ligue 1
- 17:15 Angers SCO - Paríž FC, 1. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Nantes - Paríž Saint-Germain, 1. kolo Ligue 1
- 15:00 Nottingham Forest - FC Brentford, 1. kolo Premier League
- 15:00 FC Chelsea - Crystal Palace, 1. kolo Premier League
- 17:30 Manchester United - FC Arsenal, 1. kolo Premier League
Tenis
- turnaje ATP v Cincinnati a Winstom-Salem
- turnaj WTA v Cincinnati
Cyklistika
- 10:10 Okolo Romandie - ženy: 3. etapa: Aigle - Aigle (122,1 km)
- 12:00 Hamburg Cyclassics (207,4 km)
Motorizmus
- 14:00 MotoGP, VC Rakúska (Red Bull Ring/ Rakúsko)
Triatlon
- 9:30 muži, MSR v krátkom triatlone (Žilina)
- 11:00 ženy, MSR v krátkom triatlone (Žilina)
Svetové hry v neolympijských športoch
Duatlon:
- 2:00 miešané tímy /Kubo, Čorbová/
Motosurfing:
- 5:00 miešané tímy finále /Škamla, Žuborová/
- 7:00 ženy finále /Žuborová, Strculová/
- 8:00 muži finále /? Škamla, Žubor/
TV program: nedeľa, 17. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.