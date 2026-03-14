Lyžovanie, biatlon aj F1 v Číne. Športový program na dnes (15. marec)

Športový program na nedeľu, 15. marec
Futbal
- 15:30 AS Trenčín - MFK Skalica, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o udržanie sa
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava- MŠK Žilina, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Dukla Banská Bystrica, 20. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - FC Petržalka, 20. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - FK Inter Bratislava, 20. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 20. kolo MONACObet ligy
- 13:00 Slovan Liberec - FK Teplice, 26. kolo českej ligy
- 15:30 Sigma Olomouc - MFK Karviná, 26. kolo českej ligy
- 15:30 Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905, 26. kolo českej ligy
- 18:30 Sparta Praha - 1. FC Slovácko, 26. kolo českej ligy
- 15:00 Nottingham Forest - FC Fulham, 30. kolo Premier League
- 15:00 Manchester United - Aston Villa, 30. kolo Premier League
- 15:00 Crystal Palace - Leeds United, 30. kolo Premier League
- 17:30 FC Liverpool - Tottenham Hotspur, 30. kolo Premier League
- 15:30 Werder Brémy - FSV Mainz, 26. kolo Bundesligy
- 17:30 SC Freiburg - Union Berlín, 26. kolo Bundesligy
- 19:30 VfB Stuttgart - RB Lipsko, 26. kolo Bundesligy
- 15:00 Racing Štrasburg - Paríž FC, 26. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - Olympique Lyon, 26. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - FC Toulouse, 26. kolo Ligue 1
- 20:45 Stade Rennes - OSC Lille, 26. kolo Ligue 1
- 12:30 Hellas Verona - FC Janov, 29. kolo Serie A
- 15:00 SC Pisa - Cagliari Calcio, 29. kolo Serie A
- 15:00 Sassuolo Calcio - FC Bologna, 29. kolo Serie A
- 18:00 AC Como - AS Rím, 29. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - AC Miláno, 29. kolo Serie A
- 14:00 RCD Mallorca - Espanyol Barcelona, 28. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - FC Sevilla 28. kolo La Ligy
- 18:30 Betis Sevilla - Celta Vigo, 28. kolo La Ligy
- 21:00 Real Sociedad San Sebastián - CA Osasuna, 28. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets, NHL
- 0:00 New York Islanders - Calgary Flames, NHL
- 0:00 New Jersey Devils - Los Angeles Kings, NHL
- 0:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes, NHL
- 0:00 Montreal Canadiens - San Jose Sharks, NHL
- 0:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Dallas Stars - Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins, NHL
- 3:00 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Seattle Kraken, NHL
- 20:00 Winnipeg Jets - St. Louis Blues, NHL
- 22:00 Ottawa Senators - San Jose Sharks, NHL
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves /stav série: 1:1/, kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš /stav série: 0:2/, kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy
- 17:00 HK TAM Levice - HK Skalica /stav série: 0:2/, semifinále play-off Tipos SHL
- 17:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné /stav série: 0:2/, semifinále play-off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 HC Sparta Praha – Rytíři Kladno /stav série: 2:2/, predkolo play-off českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Formula 1
- 8:00 VC Číny
Biatlon
- 12:35 mix štafeta dvojíc na 4x1,5 km + 5x1,5 km, Svetový pohár v Otepää
- 14:40 mix štafeta na 4x6 km, Svetový pohár v Otepää
Lyžovanie
- 10:00/13:00 slalom juniori, MSJ (účasť SR)
- 9:30/12:30 ženy slalom, SP v Are /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:45 muži super-G, SP v Courcheveli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 9:00 kvalifikácia muži, SP v Osle
- 16:10 muži, SP v Osle
- 13:00 kvalifikácia žien, SP v Osle
- 14:20 ženy, SP v Osle /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:00/12:00 paraalpské lyžovanie - slalom mužov (Haraus, Čupka, Kubačka)
- 11:55 parabežcké lyžovanie - muži 20 km klasickou technikou /Lajtman/
- 20:30 záverečný ceremoniál na ZPH 2016
Cyklistika
- 12:20 7. etapa Tirreno Adriatico: Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto (142 km)
- 13:30 8. etapa Paríž - Nice: Nice - Nice (129,2 km)
Hádzaná
- 16:00 Handball Hodonín - HK Slovan Duslo Šaľa, 19. kolo MOL ligy
- 17:00 Házená Kynžvart - Sokol Písek, 19. kolo MOL ligy
Motorizmus
- 6:10 záverečný deň tretieho podujatia seriálu WRC 2026, Rely Keňa
Šortrek
- 19:35 MS v Montreale
TV program: nedeľa, 15. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.