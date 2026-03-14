Lyžovanie, biatlon aj F1 v Číne. Športový program na dnes (15. marec)

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. mar 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 15. marca. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 15. marec

Futbal

  • 15:30 AS Trenčín - MFK Skalica, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o udržanie sa
  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava- MŠK Žilina, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Dukla Banská Bystrica, 20. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 MŠK Žilina B - FC Petržalka, 20. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 OFK Dynamo Malženice - FK Inter Bratislava, 20. kolo MONACObet ligy
  • 11:00 Slávia TU Košice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 20. kolo MONACObet ligy

  • 13:00 Slovan Liberec - FK Teplice, 26. kolo českej ligy
  • 15:30 Sigma Olomouc - MFK Karviná, 26. kolo českej ligy
  • 15:30 Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905, 26. kolo českej ligy
  • 18:30 Sparta Praha - 1. FC Slovácko, 26. kolo českej ligy

  • 15:00 Nottingham Forest - FC Fulham, 30. kolo Premier League
  • 15:00 Manchester United - Aston Villa, 30. kolo Premier League
  • 15:00 Crystal Palace - Leeds United, 30. kolo Premier League
  • 17:30 FC Liverpool - Tottenham Hotspur, 30. kolo Premier League

  • 15:30 Werder Brémy - FSV Mainz, 26. kolo Bundesligy
  • 17:30 SC Freiburg - Union Berlín, 26. kolo Bundesligy
  • 19:30 VfB Stuttgart - RB Lipsko, 26. kolo Bundesligy

  • 15:00 Racing Štrasburg - Paríž FC, 26. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - Olympique Lyon, 26. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Metz - FC Toulouse, 26. kolo Ligue 1
  • 20:45 Stade Rennes - OSC Lille, 26. kolo Ligue 1

  • 12:30 Hellas Verona - FC Janov, 29. kolo Serie A
  • 15:00 SC Pisa - Cagliari Calcio, 29. kolo Serie A
  • 15:00 Sassuolo Calcio - FC Bologna, 29. kolo Serie A
  • 18:00 AC Como - AS Rím, 29. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - AC Miláno, 29. kolo Serie A

  • 14:00 RCD Mallorca - Espanyol Barcelona, 28. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Barcelona - FC Sevilla 28. kolo La Ligy
  • 18:30 Betis Sevilla - Celta Vigo, 28. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Sociedad San Sebastián - CA Osasuna, 28. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 0:00 New York Islanders - Calgary Flames, NHL
  • 0:00 New Jersey Devils - Los Angeles Kings, NHL
  • 0:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes, NHL
  • 0:00 Montreal Canadiens - San Jose Sharks, NHL
  • 0:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Dallas Stars - Detroit Red Wings, NHL
  • 2:00 Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 3:00 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - Seattle Kraken, NHL
  • 20:00 Winnipeg Jets - St. Louis Blues, NHL
  • 22:00 Ottawa Senators - San Jose Sharks, NHL

  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves /stav série: 1:1/, kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš /stav série: 0:2/, kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy

  • 17:00 HK TAM Levice - HK Skalica /stav série: 0:2/, semifinále play-off Tipos SHL
  • 17:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné /stav série: 0:2/, semifinále play-off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 17:00 HC Sparta Praha – Rytíři Kladno /stav série: 2:2/, predkolo play-off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Formula 1

  • 8:00 VC Číny

Biatlon

  • 12:35 mix štafeta dvojíc na 4x1,5 km + 5x1,5 km, Svetový pohár v Otepää
  • 14:40 mix štafeta na 4x6 km, Svetový pohár v Otepää

Lyžovanie

Skoky na lyžiach

  • 9:00 kvalifikácia muži, SP v Osle
  • 16:10 muži, SP v Osle
  • 13:00 kvalifikácia žien, SP v Osle
  • 14:20 ženy, SP v Osle /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:00/12:00 paraalpské lyžovanie - slalom mužov (Haraus, Čupka, Kubačka)
  • 11:55 parabežcké lyžovanie - muži 20 km klasickou technikou /Lajtman/
  • 20:30 záverečný ceremoniál na ZPH 2016

Cyklistika

  • 12:20 7. etapa Tirreno Adriatico: Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto (142 km)
  • 13:30 8. etapa Paríž - Nice: Nice - Nice (129,2 km)

Hádzaná

  • 16:00 Handball Hodonín - HK Slovan Duslo Šaľa, 19. kolo MOL ligy
  • 17:00 Házená Kynžvart - Sokol Písek, 19. kolo MOL ligy

Motorizmus

  • 6:10 záverečný deň tretieho podujatia seriálu WRC 2026, Rely Keňa

Šortrek

  • 19:35 MS v Montreale
TV program: nedeľa, 15. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Mikaela Shiffrinová
    Mikaela Shiffrinová
    Lyžovanie, biatlon aj F1 v Číne. Športový program na dnes (15. marec)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Lyžovanie, biatlon aj F1 v Číne. Športový program na dnes (15. marec)