Lobotku čaká AS Rím. Trnava hostí v šlágri Žilinu. Športový program na dnes (15. február)

Športový program na nedeľu, 15. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00/13:30 zjazdové lyžovanie, ženy obrovský slalom (Rebeka Jančová, Katarína Šrobová), ZOH 2026
- 11:15 biatlon, muži stíhacie preteky na 12,5 km (Jakub Borguľa), ZOH 2026
- 11:46/11:48 akrobatické lyžovanie, muži dual moguls - malé a veľké finále, ZOH 2026
- 12:00 bežecké lyžovanie, štafeta mužov na 4x7,5 km, ZOH 2026
- 14:35/14:40 snoubording, mix tímy snoubordkros - malé a veľké finále, ZOH 2026
- 14:45 biatlon, ženy stíhacie preteky na 10 km (Bátovská Fialková, Kapustová, Kuzminová, M. Remeňová), ZOH 2026
- 17:03 rýchlokorčuľovanie, ženy 500 m, ZOH 2026
- 18:00 skeleton, mix - tímová súťaž, ZOH 2026
- 18:45 skoky na lyžiach, veľký mostík (Kira Mária Kapustík), ZOH 2026
- 12:10 Švajčiarsko – Česko, A-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 16:40 Kanada – Francúzsko, A-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 19:10 Dánsko – Lotyšsko, C-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 21:10 USA – Nemecko, C-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (štvrtok 12. február)
Futbal
- 15:30 KFC Komárno - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 20. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, 20. kolo Niké ligy
- 13:00 FK Pardubice - FK Jablonec, 22. kolo českej ligy
- 15:30 FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 22. kolo českej ligy
- 15:30 Slovan Liberec - Baník Ostrava, 22. kolo českej ligy
- 18:30 Sparta Praha - FC Hradec Králové, 22. kolo českej ligy
- 15:00 AC Le Havre - FC Toulouse, 22. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient - SCO Angers, 22. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - AJ Auxerre, 22. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - OGC Nice, 22. kolo Ligue 1
- 15:30 FC Augsburg - 1. FC Heidenheim, 22. kolo Bundesligy
- 17:30 RB Lipsko - VfL Wolfsburg, 22. kolo Bundesligy
- 12:30 Udinese Calcio - Sassuolo Calcio, 25. kolo Serie A
- 15:00 Parma Calcio - Hellas Verona, 25. kolo Serie A
- 15:00 US Cremonese - FC Janov, 25. kolo Serie A
- 18:00 FC Turín - FC Bologna, 25. kolo Serie A
- 20:45 SSC Neapol - AS Rím, 25. kolo Serie A
- 14:00 Real Oviedo - Athletic Bilbao, 24. kolo La Ligy
- 16:15 FC Getafe - FC Villarreal, 24. kolo La Ligy
- 18:30 UD Levante - FC Valencia, 24. kolo La Ligy
- 21:00 RCD Mallorca - Betis Sevilla, 24. kolo La Ligy
Hokej
- 15:00 HK Spišská Nová Ves - HC Košice, 48. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
- 16:00 HK Poprad - Vlci Žilina, 48. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín, 48. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HC Prešov - HC Slovan Bratislava, 48. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš, 48. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
- 16:00 HK Gladiators Trnava - HK ‘95 Považská Bystrica, dohrávka 40. kola Tipos SHL
- 17:00 HC 19 Humenné - HC MUŠLA Topoľčany, dohrávka 40. kola Tipos SHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
- Turnaj WTA v Dauhe, WTA v Dubaji
Motorizmus
- 7:30 záverečný deň druhého podujatia seriálu WRC, Rely Švédska (Umea, Švédsko)
Stolný tenis
- 16:00 STK Vyhne - Lille Métropole TT, odveta štvrťfinále EP /prvý zápas: 0:3/
Hádzaná
- 16:00 Handball Hodonín - Házená Kynžvart, 17. kolo MOL ligy
Bežecké lyžovanie
- 10:30 hlavné preteky - 30 km klasicky, Biela Stopa (Kremnica-Skalka)
TV program: nedeľa, 15. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.