Pokračuje hokejová Tipsport liga, kto ovládne ME v basketbale? Športový program na dnes (14. september)

Športový program na nedeľu, 14. september
Futbal
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica, 8. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 8. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - MFK Dukla Banská Bystrica, 8. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov, 7. kolo Niké ligy
- 19:00 FC DAC 1904 D. Streda - FK Železiarne Podbrezová, 7. kolo Niké ligy
- 16:00 MŠK Spišské Podhradie - FC Košice, 3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
- 13:00 FK Jablonec - FK Pardubice, 8. kolo českej ligy
- 15:30 Bohemians Praha - 1. FC Slovácko, 8. kolo českej ligy
- 18:00 FC Hradec Králové - AC Sparta Praha, 8. kolo českej ligy
- 15:00 FC Burnley - FC Liverpool, 4. kolo Premier League
- 17:30 Manchester City - Manchester United, 4. kolo Premier League
- 15:30 FC St. Pauli - FC Augsburg, 3. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Mönchengladbach - Werder Brémy, 3. kolo Bundesligy
- 15:00 OSC Lille - FC Toulouse, 4. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž St. Germain - Racing Lens, 4. kolo Ligue 1
- 17:15 Racing Štrasburg - AC Le Havre, 4. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Brest - Paríž FC, 4. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - Angers SCO, 4. kolo Ligue 1
- 20:45 Stade Rennes - Olympique Lyon, 4. kolo Ligue 1
- 12:30 AS Rím - FC Turín, 3. kolo Serie A
- 15:00 AC Pisa - Udinese Calcio, 3. kolo Serie A
- 15:00 Atalanta Bergamo - US Lecce, 3. kolo Serie A
- 18:00 Sassuolo Calcio - Lazio Rím, 3. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - FC Bologna, 3. kolo Serie A
- 14:00 Celta Vigo - FC Girona, 4. kolo La Ligy
- 16:15 UD Levante - Real Betis, 4. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - Rayo Vallecano, 4. kolo La Ligy
- 21:00 FC Barcelona - CF Valencia, 4. kolo La Ligy
Hokej
- 16:00 HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica, 2. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Poprad - HK Dukla Michalovce, 2. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš, 2. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava, 2. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen - Vlci Žilina, 2. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Nitra - HK Dukla Trenčín, 2. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:00 HC 19 Humenné - HC Nové Zámky, 1. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica, 1. kolo TIPOS SHL
- 16:00 HK Skalica - HK ´95 Považská Bystrica, 1. kolo TIPOS SHL
- 16:00 HC Topoľčany - HC TEBS Bratislava, 1. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HK Detva - HK Gladiators Trnava, 1. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HK TAM Levice - MHA Martin, 1. kolo TIPOS SHL
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc, 3. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové, 3. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - Motor České Budějovice, 3. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, 3. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, 3. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 3. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera, 3. kolo českej extraligy
Tenis
- 5:00 Austrália - Belgicko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- 11:30 Španielsko - Dánsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
- turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare
Cyklistika
- 16:45 Vuelta a Espaňa 2025 - 21. etapa: Alalpardo - Madrid (111,6 km)
- 16:15 Grand Prix Cycliste de Montreal
Atletika
- 1:00 maratón ženy, MS v Atletike (Tokio)
- 2:00 kvalifikácie a rozbehy, MS v Atletike (Tokio)
- 4:28 rozbehy 100 m prek. žien /V. Forsterová/, MS v Atletike (Tokio)
- 11:35 finálový blok (100 m, 10.000 m mužov, 100 m, diaľka a disk žien), MS v Atletike (Tokio)
- 13:20 semifinále 100 m žien /V. Forsterová?/, MS v Atletike (Tokio)
- 15:13 finále 100 m žien (V. Forsterová?), MS v Atletike (Tokio)
Basketbal
- 16:00 Grécko - Fínsko, zápas o 3. miesto ME v basketbale
- 20:00 Turecko - Nemecko, finále ME v basketbale
Volejbal
- 4:30 Argentína - Fínsko, MS
- 7:30 Irán - Egypt, MS
- 8:00 Ukrajina - Belgicko, MS
- 11:30 Srbsko - Česko, MS
- 12:00 Francúzsko - Kórejská rep., MS
- 15:00 Brazília - Čína, MS
- 15:30 Taliansko - Alžírsko, MS
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - Handball Club Zlín, 2. kolo MOL ligy
- 15:00 DHK Baník Most - DHC Plzeň, 2. kolo MOL ligy
- 17:00 Házená Kynžvart - Sokol Poruba, 2. kolo MOL ligy
- 18:30 HC Záhoráci - HK AGRO Topoľčany, 3. kolo Niké Handball Extraligy
Horská cyklistika
- 10:30 ženy U23, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/
- 13:30 muži Elite, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/
Box
- 13:00 finálové zápasy, MS
Motorizmus
- 14:00 Veľká cena San Marína, MotoGP
- 14:00 Rely Čile, záverečný deň jedenásteho podujatia seriálu WRC
Strelectvo
- 4:15 kvalifikácia, ženy - vzduchová puška 10 m /Novotná/, SP Ning-po, Čína
- 9:00 finále, ženy - vzduchová puška 10 m, SP Ning-po, Čína
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS v Záhrebe
- 16:30 semifinále, MS v Záhrebe
- 18:00 finálové boje, MS v Záhrebe
Triatlon
- 10:00 elite ženy, World Triathlon Championship Series /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 elite muži, World Triathlon Championship Series /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/