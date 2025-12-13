Stíhacie preteky žien, slalom mužov či šláger Slovan - Žilina. Športový program na dnes (14. december)

Športový program na nedeľu, 14. december
Futbal
- 15:30 KFC Komárno - FC Košice, 18. kolo Niké ligy
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina, 18. kolo Niké ligy
- 13:00 Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná, 19. kolo českej ligy
- 15:30 FC Zlín - Sigma Olomouc, 19. kolo českej ligy
- 15:30 Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha, 19. kolo českej ligy
- 18:30 Sparta Praha - Slovan Liberec, 19. kolo českej ligy
- 15:00 Crystal Palace - Manchester City, 16. kolo Premier League
- 15:00 Nottingham Forest - Tottenham Hotspur, 16. kolo Premier League
- 15:00 AFC Sunderland - Newcastle United, 16. kolo Premier League
- 15:00 West Ham United - Aston Villa, 16. kolo Premier League
- 17:30 FC Brentford - Leeds United, 16. kolo Premier League
- 15:30 SC Freiburg - Borussia Dortmund, 14. kolo Bundesligy
- 17:30 Bayern Mníchov - FSV Mainz 05, 14. kolo Bundesligy
- 19:30 Werder Brémy - VfB Stuttgart, 14. kolo Bundesligy
- 15:00 Olympique Lyon - AC Le Havre, 16. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - OSC Lille, 16. kolo Ligue 1
- 17:15 RC Lens - OGC Nice, 16. kolo Ligue 1
- 17:15 Racing Štrasburg - FC Lorient, 16. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Marseille - AS Monaco, 16. kolo Ligue 1
- 12:30 AC Miláno - Sassuolo Calcio, 15. kolo Serie A
- 15:00 ACF Fiorentina - Hellas Verona, 15. kolo Serie A
- 15:00 Udinese Calcio - SSC Neapol, 15. kolo Serie A
- 18:00 FC Janov - Inter Miláno, 15. kolo Serie A
- 20:45 FC Bologna - Juventus Turín, 15. kolo Serie A
- 14:00 FC Sevilla - Real Oviedo, 16. kolo La Ligy
- 16:15 Celta Vigo - Athletic Bilbao, 16. kolo La Ligy
- 18:30 UD Levante - FC Villarreal, 16. kolo La Ligy
- 21:00 Deportivo Alaves - Real Madrid, 16. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Winnipeg Jets - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 New York Rangers - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Nashville Predators, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Calgary Flames, NHL
- 18:30 New Jersey Devils - Vancouver Canucks, NHL
- 21:00 Pittsburgh Penguins - Utah Mammoth, NHL
- 23:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers, NHL
- 16:00 HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš, 28. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen, 27. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:45 Česko - Švédsko, Švajčiarske hokejové hry
- 15:45 Švajčiarsko - Fínsko, Švajčiarske hokejové hry
Florbal
- 9:30 Nórsko - Lotyšsko, zápas o 5. miesto, MS žien 2025
- 10:30 Slovensko - Dánsko, zápas o 7. miesto, MS žien 2025
- 12:45 Fínsko - Švédsko, zápas o 3. miesto, MS žien 2025
- 16:00 Česko - Švajčiarsko, finále, MS žien 2025
Biatlon
- 12:00 štafeta mužov na 4x7,5 km, SP v Hochfilzene
- 14:15 stíhacie preteky žien na 10 km, SP v Hochfilzene
Lyžovanie
- 9:30 slalom muži, 1.kolo SP vo Val d'Isere /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 slalom muži, 2.kolo SP vo Val d'Isere /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:45 Super-G žien, SP v St. Moritzi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 9:50 muži 10km voľne, SP v Davose /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 13:45 ženy 10km voľne, SP v Davose /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 14:30 kvalifikácia mužov, SP v Klingenthali
- 16:00 hlavná súťaž mužov, SP v Klingenthali
Hádzaná
- 14:30 Francúzsko - Holandsko, o 3. miesto na MS žien 2025
- 17:30 Nemecko - Nórsko, finále na MS žien 2025
- 16:00 ŠŠK Prešov - HK Slovan Duslo Šaľa, semifinále SP žien
- 16:00 HC DAC Dunajská Streda – MŠK Iuventa Michalovce, semifinále SP žien
Šípky
Basketbal
- 16:00 BC Slovan Bratislava - CBK Košice, 12. kolo Tipos extraligy
- 16:00 BK AS Trenčín - Piešťanské Čajky, 12. kolo Tipos extraligy
- 19:00 Košice Wolves - MBK Baník Handlová, 12. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 17:00 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, 10. kolo Niké extraligy žien
- 17:00 VK Nové Mesto nad Váhom - ŠK ELBA Prešov, 10. kolo Niké extraligy žien
- 16:00 RIEKER UJS Komárno - TJ Spartak Myjava, 8. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 Scandicci - Conegliano, finále MS klubov žien
Boby
- 13:30 dvojboby ženy, SP v Lillehammeri
TV program: NEDEĽA, 14. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.