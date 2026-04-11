HC Slovan s prvým mečbalom či klasika Paríž-Roubaix. Športový program na dnes (12. apríl)

Športový program na nedeľu, 12. apríl
Futbal
- 15:30 FC Komárno - FC Košice, 5. kolo skupiny o udržanie sa v Niké lige
- 18:00 FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce, 5. kolo skupiny o titul Niké ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - Slávia TU Košice, 24. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - FC ViOn Zlaté Moravce, 24. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - MŠK Považská Bystrica, 24. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MFK Karviná - Slovan Liberec, 29. kolo českej ligy
- 15:30 FK Mladá Boleslav - Dukla Praha, 29. kolo českej ligy
- 15:30 FK Pardubice - Sigma Olomouc, 29. kolo českej ligy
- 15:30 FK Teplice - Sparta Praha, 29. kolo českej ligy
- 18:30 Slavia Praha - Viktoria Plzeň, 29. kolo českej ligy
- 17:15 FC Toulouse - OSC Lille, 29. kolo Ligue 1
- 17:15 OGC Nice - AC Le Havre, 29. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - FC Lorient, 29. kolo Ligue 1
- 15:30 1. FC Kolín - Werder Brémy, 29. kolo Bundesligy
- 17:30 VfB Stuttgart - Hamburger SV, 29. kolo Bundesligy
- 19:30 FSV Mainz 05 - SC Freiburg, 29. kolo Bundesligy
- 12:30 FC Janov - Sassuolo Calcio, 32. kolo Serie A
- 15:00 Parma Calcio - SSC Neapol, 32. kolo Serie A
- 18:00 FC Bologna - US Lecce, 32. kolo Serie A
- 20:45 AC Como - Inter Miláno, 32. kolo Serie A
- 15:00 AFC Sunderland - Tottenham Hotspur, 32. kolo Premier League
- 15:00 Crystal Palace - Newcastle United, 32. kolo Premier League
- 15:00 Nottingham Forest - Aston Villa, 32. kolo Premier League
- 17:30 FC Chelsea - Manchester City, 32. kolo Premier League
- 14:00 CA Osasuna - Betis Sevilla, 31. kolo La Ligy
- 16:15 RCD Mallorca - Rayo Vallecano, 31. kolo La Ligy
- 18:30 Celta Vigo - Real Oviedo, 31. kolo La Ligy
- 21:00 Athletic Bilbao - FC Villarreal, 31. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Seattle Kraken - Calgary Flames, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Vancouver Canucks, NHL
- 21:00 Washington Capitals - Pittsburgh Penguins, NHL
- 12:30 Čína – Slovensko, A-skupina 1. divízie MS žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Taliansko – Nórsko, A-skupina 1. divízie MS žien
- 19:30 Francúzsko – Maďarsko, A-skupina 1. divízie MS žien
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice /stav série: 3:1/, semifinále play-off Tipos extraligy (piaty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HC Prešov - HK Skalica, 7. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
- 17:00 HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné, 7. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
Tenis
- Turnaj WTA v Linzi
- Turnaj ATP v Monte Carle
Cyklistika
- 10:50 klasika Paríž-Roubaix (257,9 km)
Atletika
- 8:00 maratón v Paríži
- 9:00 ČSOB maratón v Bratislava /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:00 maratón v Rotterdame
- 11:45 MS družstiev v chôdzi (Brazília)
Vodné pólo
- 9:00 semifinále a zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára /účasť SR/
Gymnastika
- 14:30 finále hlavných kategórií, Slovak Aerobic Open 2026
Volejbal
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Pirane Brusno /prvý zápas: 3:0/, o 5. miesto play off Niké extraligy žien
- 19:00 HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok /prvý zápas: 3:1/, o 7. miesto play off Niké extraligy žien
Basketbal
- 14:00 Košice Wolves - Inter SB Bratislava, odveta baráže o účasť v TIPOS SBL
Hádzaná
- 18:00 Nórsko - Slovensko (Kristiansand), Euro Cup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Poľsko - Rumunsko (Radom), Euro Cup
Bedminton
- 12:00 finále ME (Huelva, Španielsko)
Motorizmus
- 8:05 záverečný deň 4. podujatia seriálu WRC, Rely Chorvátska
Futsal
- 18:00 Slovensko - Maďarsko, prípravný zápas
TV program: nedeľa, 12. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.