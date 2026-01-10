Slovenky proti Fínkam, El Clásico či slalom mužov. Športový program na dnes (11. január)

Radosť hráčov Realu Madrid po postupe do finále Španielskeho superpoháru.
Radosť hráčov Realu Madrid po postupe do finále Španielskeho superpoháru. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Sportnet|11. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 11. januára. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 11. január

Futbal

  • 20:00 FC Barcelona - Real Madrid, finále Španielskeho superpohára

  • 15:30 Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg, 16. kolo Bundesligy
  • 17:30 Bayern Mníchov - VfL Wolfsburg, 16. kolo Bundesligy

  • 14:00 Rayo Vallecano - RCD Mallorca, 19. kolo La Ligy
  • 16:15 UD Levante - Espanyol Barcelona, 19. kolo La Ligy

  • 12:30 US Lecce - Parma Calcio, 20. kolo Serie A
  • 15:00 ACF Fiorentina - AC Miláno, 20. kolo Serie A
  • 18:00 Hellas Verona - Lazio Rím, 20. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - SSC Neapol, 20. kolo Serie A

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Florida Panthers, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Detroit Red Wings, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Anaheim Ducks, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - New York Islanders, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Chicago Blackhawks, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - St. Louis Blues, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings, NHL
  • 20:00 Winnipeg Jets - New Jersey Devils, NHL
  • 23:00 Boston Bruins - Pittsburgh Penguins, NHL

  • 1:30 Švajčiarsko - Kanada, MS hráčok do 18 rokov
  • 18:30 Slovensko - Fínsko, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 23:00 USA - Česko, MS hráčok do 18 rokov

  • 16:00 HK Poprad - HK Spišská Nová Ves, 38. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava, 38. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín, 38. kolo Tipsport ligy, 38. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce, 38. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš, 38. kolo Tipsport ligy

  • 15:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, 41. kolo českej extraligy
  • 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 41. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, 41. kolo českej extraligy
  • 16:00 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 41. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, 41. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové, 41. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
  • Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande

  • 7:30 Poľsko - Švajčiarsko, finále United Cup

Lyžovanie

Biatlon

  • 11:00 muži štafeta na 4x7,5 km, SP v Oberhofe
  • 14:30 ženy stíhacie preteky na 10 km, SP v Oberhofe

Skoky na lyžiach

  • 10:45 kvalifikácia žien, Svetový pohár v Ljubne
  • 12:00 hlavná súťaž žien, Svetový pohár v Ljubne /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 16:00 hlavná súťaž mužov, Svetový pohár v Zakopanom

Hádzaná

  • 17:00 Házená Kynžvart - DHC Plzeň, 12. kolo MOL ligy
  • 17:00 Handball Hodonín - DHC Slavia Praha, 12. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHK Baník Most - HK Slovan Duslo Šaľa, 11. kolo MOL ligy (dohrávka)

  • 14:30 zápas o 5. miesto medzinárodný turnaj v Španielsku
  • 16:45 zápas o 3. miesto medzinárodný turnaj v Španielsku
  • 19:00 finále medzinárodný turnaj v Španielsku

Volejbal

  • 18:00 VK Pirane Brusno - Volley project UKF Nitra, 14. kolo Niké extraligy žien

  • 16:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno, 11. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Motorizmus

Vodné pólo

  • 12:45 Turecko - Taliansko, ME v Belehrade
  • 15:15 Rumunsko - Slovensko, ME v Belehrade
  • 18:00 Slovinsko - Chorvátsko, ME v Belehrade
  • 20:30 Grécko - Gruzínsko, ME v Belehrade

Rýchlokorčuľovanie

  • 13:45 ME v Tomaszowe

Boby

  • 9:00 ženy dvojboby, ME + SP v St. Moritz
  • 13:00 muži štvorboby, ME + SP v St. Moritz

Sánkovanie

  • 9:00 SP vo Winterbergu
TV program: nedeľa, 11. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

