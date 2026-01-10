Slovenky proti Fínkam, El Clásico či slalom mužov. Športový program na dnes (11. január)

Športový program na nedeľu, 11. január
Futbal
- 20:00 FC Barcelona - Real Madrid, finále Španielskeho superpohára
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg, 16. kolo Bundesligy
- 17:30 Bayern Mníchov - VfL Wolfsburg, 16. kolo Bundesligy
- 14:00 Rayo Vallecano - RCD Mallorca, 19. kolo La Ligy
- 16:15 UD Levante - Espanyol Barcelona, 19. kolo La Ligy
- 12:30 US Lecce - Parma Calcio, 20. kolo Serie A
- 15:00 ACF Fiorentina - AC Miláno, 20. kolo Serie A
- 18:00 Hellas Verona - Lazio Rím, 20. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - SSC Neapol, 20. kolo Serie A
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Florida Panthers, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Anaheim Ducks, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - New York Islanders, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Chicago Blackhawks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - St. Louis Blues, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings, NHL
- 20:00 Winnipeg Jets - New Jersey Devils, NHL
- 23:00 Boston Bruins - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:30 Švajčiarsko - Kanada, MS hráčok do 18 rokov
- 18:30 Slovensko - Fínsko, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 23:00 USA - Česko, MS hráčok do 18 rokov
- 16:00 HK Poprad - HK Spišská Nová Ves, 38. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava, 38. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín, 38. kolo Tipsport ligy, 38. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce, 38. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš, 38. kolo Tipsport ligy
- 15:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, 41. kolo českej extraligy
- 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 41. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, 41. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 41. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, 41. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové, 41. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 7:30 Poľsko - Švajčiarsko, finále United Cup
Lyžovanie
- 10:30/13:30 slalom muži, SP v Adelbodene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:00 super-G žien, SP v Zauchensee
Biatlon
- 11:00 muži štafeta na 4x7,5 km, SP v Oberhofe
- 14:30 ženy stíhacie preteky na 10 km, SP v Oberhofe
Skoky na lyžiach
- 10:45 kvalifikácia žien, Svetový pohár v Ljubne
- 12:00 hlavná súťaž žien, Svetový pohár v Ljubne /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 hlavná súťaž mužov, Svetový pohár v Zakopanom
Hádzaná
- 17:00 Házená Kynžvart - DHC Plzeň, 12. kolo MOL ligy
- 17:00 Handball Hodonín - DHC Slavia Praha, 12. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - HK Slovan Duslo Šaľa, 11. kolo MOL ligy (dohrávka)
- 14:30 zápas o 5. miesto medzinárodný turnaj v Španielsku
- 16:45 zápas o 3. miesto medzinárodný turnaj v Španielsku
- 19:00 finále medzinárodný turnaj v Španielsku
Volejbal
- 18:00 VK Pirane Brusno - Volley project UKF Nitra, 14. kolo Niké extraligy žien
- 16:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno, 11. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Motorizmus
- 6:00 7. etapa: Rijád - Wadi Ad-Dawasir, Rely Dakar 2026
Vodné pólo
- 12:45 Turecko - Taliansko, ME v Belehrade
- 15:15 Rumunsko - Slovensko, ME v Belehrade
- 18:00 Slovinsko - Chorvátsko, ME v Belehrade
- 20:30 Grécko - Gruzínsko, ME v Belehrade
Rýchlokorčuľovanie
- 13:45 ME v Tomaszowe
Boby
- 9:00 ženy dvojboby, ME + SP v St. Moritz
- 13:00 muži štvorboby, ME + SP v St. Moritz
Sánkovanie
- 9:00 SP vo Winterbergu
