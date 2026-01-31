Kto ovládne Australian Open či ME v hádzanej? Športový program na dnes (1. február)

Športový program na nedeľu, 1. februára
Futbal
- 13:00 1. FC Slovácko - Baník Ostrava, 20. kolo českej ligy
- 15:30 MFK Karviná - Viktoria Plzeň, 20. kolo českej ligy
- 15:30 Slovan Liberec - FC Zlín, 20. kolo českej ligy
- 18:30 FK Pardubice - Slavia Praha, 20. kolo českej ligy
- 15:00 Nottingham Forest - Crystal Palace, 24. kolo Premier League
- 15:00 Manchester United - FC Fulham, 24. kolo Premier League
- 15:00 Aston Villa - FC Brentford, 24. kolo Premier League
- 17:30 Tottenham Hotspur - Manchester City, 24. kolo Premier League
- 15:30 VfB Stuttgart - SC Freiburg, 20. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim, 20. kolo Bundesligy
- 15:00 Olympique Lyon - OSC Lille, 20. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Toulouse - AJ Auxerre, 20. kolo Ligue 1
- 17:15 OGC Nice - Stade Brest, 20. kolo Ligue 1
- 17:15 SCO Angers - FC Metz, 20. kolo Ligue 1
- 20:45 Racing Štrasburg - Paríž Saint-Germain, 20. kolo Ligue 1
- 12:30 FC Turín - US Lecce, 23. kolo Serie A
- 15:00 AC Como - Atalanta Bergamo, 23. kolo Serie A
- 18:00 US Cremonese - Inter Miláno, 23. kolo Serie A
- 20:45 Parma Calcio - Juventus Turín, 23. kolo Serie A
- 14:00 Real Madrid - Rayo Vallecano, 22. kolo La Ligy
- 16:15 Betis Sevilla - FC Valencia, 22. kolo La Ligy
- 18:30 FC Getafe - Celta Vigo, 22. kolo La Ligy
- 21:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad, 22. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 New York Islanders - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Dallas Stars, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Seattle Kraken, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild, NHL
- 21:00 Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings, NHL
- 15:00 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín, 44. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HK Poprad - HC Prešov, 44. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Košice - HC Slovan Bratislava, 44. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 44. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, 44. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - Vlci Žilina, 44. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HC Nové Zámky - MHA Martin, 40. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK Detva - HK TAM Levice, 40. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK Žiar nad Hronom - HC BIT markets TEBS Bratislava, 40. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Skalica, 40. kolo Tipos SHL
- 15:00 HC Sparta Praha - Motor České Budějovice, dohrávka 40. kola českej extraligy
Tenis
- 9:30 Carloz Alcaraz (Špa.-1) - Novak Djokovič (Srb.-4), finále Australian Open
- turnaje WTA - Abú Zabí, Ostrava, Kluž
Cyklistika
- 1:10 Cadel Evans Great Ocean Road Race
Hádzaná
- 15:15 Island - Chorvátsko, zápas o 3. miesto na ME v hádzanej /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Dánsko - Nemecko, finále na ME v hádzanej /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 Handball Hodonín - Sokol Písek, 15. kolo MOL ligy
- 16:00 Sokol Poruba - HK Slovan Duslo Šaľa, 15. kolo MOL ligy
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - Nitra Blue Wings, 24. kolo Tipos SBL
Zjazdové lyžovanie
- 11:00 Zjazd muži, Svetový pohár v Crans Montane /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 10:40 štafeta mužov na 4x7,5 km, ME
- 13:45 štafeta žien na 4x6 km, ME
- 10:00 Rýchlostné preteky, MSR
Skoky na lyžiach
- 11:45 Kvalifikácia, Svetový pohár vo Willingene
- 16:00 Hlavná súťaž, Svetový pohár vo Willingene
- 13:15 Hlavná súťaž žien, Svetový pohár vo Willingene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Dráhová cyklistika
- 10:30 ME v Konyi
Cyklokros
- 11:00 Juniori, MS v Hulste
- 13:00 Ženy U23, MS v Hulste
- 15:00 Muži elite, MS v Hulste
Futsal
- 16:00 Portugalsko - Belgicko, štvrťfinále na ME
- 19:30 Španielsko - Taliansko, štvrťfinále na ME
Vodné pólo
- od 10:00 Zápasy v štvrťfinálových skupinách, ME žien
