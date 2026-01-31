Kto ovládne Australian Open či ME v hádzanej? Športový program na dnes (1. február)

Carlos Alcaraz po postupe do prvého finále na AO.
Carlos Alcaraz po postupe do prvého finále na AO. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|1. feb 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 1. februára. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 1. februára

Futbal

  • 13:00 1. FC Slovácko - Baník Ostrava, 20. kolo českej ligy
  • 15:30 MFK Karviná - Viktoria Plzeň, 20. kolo českej ligy
  • 15:30 Slovan Liberec - FC Zlín, 20. kolo českej ligy
  • 18:30 FK Pardubice - Slavia Praha, 20. kolo českej ligy

  • 15:00 Nottingham Forest - Crystal Palace, 24. kolo Premier League
  • 15:00 Manchester United - FC Fulham, 24. kolo Premier League
  • 15:00 Aston Villa - FC Brentford, 24. kolo Premier League
  • 17:30 Tottenham Hotspur - Manchester City, 24. kolo Premier League

  • 15:30 VfB Stuttgart - SC Freiburg, 20. kolo Bundesligy
  • 17:30 Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim, 20. kolo Bundesligy

  • 15:00 Olympique Lyon - OSC Lille, 20. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Toulouse - AJ Auxerre, 20. kolo Ligue 1
  • 17:15 OGC Nice - Stade Brest, 20. kolo Ligue 1
  • 17:15 SCO Angers - FC Metz, 20. kolo Ligue 1
  • 20:45 Racing Štrasburg - Paríž Saint-Germain, 20. kolo Ligue 1

  • 12:30 FC Turín - US Lecce, 23. kolo Serie A
  • 15:00 AC Como - Atalanta Bergamo, 23. kolo Serie A
  • 18:00 US Cremonese - Inter Miláno, 23. kolo Serie A
  • 20:45 Parma Calcio - Juventus Turín, 23. kolo Serie A

  • 14:00 Real Madrid - Rayo Vallecano, 22. kolo La Ligy
  • 16:15 Betis Sevilla - FC Valencia, 22. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Getafe - Celta Vigo, 22. kolo La Ligy
  • 21:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad, 22. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:00 New York Islanders - Nashville Predators, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - New Jersey Devils, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - Dallas Stars, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Seattle Kraken, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild, NHL
  • 21:00 Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings, NHL

  • 15:00 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín, 44. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 HK Poprad - HC Prešov, 44. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Košice - HC Slovan Bratislava, 44. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 44. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, 44. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - Vlci Žilina, 44. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:00 HC Nové Zámky - MHA Martin, 40. kolo Tipos SHL
  • 17:00 HK Detva - HK TAM Levice, 40. kolo Tipos SHL
  • 17:00 HK Žiar nad Hronom - HC BIT markets TEBS Bratislava, 40. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Skalica, 40. kolo Tipos SHL

  • 15:00 HC Sparta Praha - Motor České Budějovice, dohrávka 40. kola českej extraligy

Tenis

  • 9:30 Carloz Alcaraz (Špa.-1) - Novak Djokovič (Srb.-4), finále Australian Open

  • turnaje WTA - Abú Zabí, Ostrava, Kluž

Cyklistika

  • 1:10 Cadel Evans Great Ocean Road Race

Hádzaná

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - Nitra Blue Wings, 24. kolo Tipos SBL

Zjazdové lyžovanie

Biatlon

  • 10:40 štafeta mužov na 4x7,5 km, ME
  • 13:45 štafeta žien na 4x6 km, ME

  • 10:00 Rýchlostné preteky, MSR

Skoky na lyžiach

  • 11:45 Kvalifikácia, Svetový pohár vo Willingene
  • 16:00 Hlavná súťaž, Svetový pohár vo Willingene

  • 13:15 Hlavná súťaž žien, Svetový pohár vo Willingene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Dráhová cyklistika

  • 10:30 ME v Konyi

Cyklokros

  • 11:00 Juniori, MS v Hulste
  • 13:00 Ženy U23, MS v Hulste
  • 15:00 Muži elite, MS v Hulste

Futsal

  • 16:00 Portugalsko - Belgicko, štvrťfinále na ME
  • 19:30 Španielsko - Taliansko, štvrťfinále na ME

Vodné pólo

  • od 10:00 Zápasy v štvrťfinálových skupinách, ME žien


TV program: nedeľa, 1. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Carlos Alcaraz po postupe do prvého finále na AO.
    Carlos Alcaraz po postupe do prvého finále na AO.
    Kto ovládne Australian Open či ME v hádzanej? Športový program na dnes (1. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Kto ovládne Australian Open či ME v hádzanej? Športový program na dnes (1. február)