Žilina pred rokom vyradila Inter, prečo by teraz nemohla aj Dortmund? (Sportnet podcast)

Kouč mladých “Šošonov” Ivan Belák vyhlásil: „Čaká nás kvalitný súper. Hrať budeme s rešpektom, no s veľkou vierou vo svoje schopnosti. Ideme sa pobiť o postup. Stojíme proti favoritovi, no chceme hrať aktívny futbal. Minulý rok sme vyradili Inter Miláno, prečo by sme teraz nemohli Dortmund.”

Nemecký denník Bild tvrdí, že vyšetrovanie spustili preto, že 50-ročný Horner posielal nevhodné fotky svojej kolegyni. Samotný Horner sa pre De Telegraaf vyjadril jasne a obvinenia popiera. Podľa neho sa v zákulisí F1 šepká o tom, že Horner dostal priateľské odporúčanie, aby sám odstúpil z funkcie šéfa tímu a uvoľnil svoj post.

Pokiaľ by Horner odstúpil z funkcie, mohlo by to predznamenať koniec dominancie Red Bullu. Nemusel by byť totiž jediný, kto by z tímu odišiel.

Ako napísal reportér Joe Saward: “Už dlho sa hovorí, že Christian Horner a Adrian Newey (technický riaditeľ, pozn.) majú kontrakty, ktoré ich navzájom chránia. Ak odíde jeden, to isté môže spraviť aj druhý. Nikdy to nebolo potvrdené, ale je to zaujímavé v súvislosti s tým, ak by Horner odstúpil.”

