Chránia ich zmluvy? Ak sa škandál dokáže, Red Bull bude mať problém

Sériu štyroch titulov v sérii by tento rok mohol skompletizovať Max Verstappen, ktorý vlani vytvoril rekord v počte víťazstiev v rámci jednej sezóny.

Celkovo bol Red Bull natoľko dominantný, že nevyhral iba jednu z 22 veľkých cien. Stopercentnú bilanciu mu prekazil v Singapure Carlos Sainz.

Pokiaľ by Horner odstúpil z funkcie, mohlo by to predznamenať koniec dominancie Red Bullu. Nemusel by byť totiž jediný, kto by z tímu odišiel.

"Už dlho sa hovorí, že Christian Horner a Adrian Newey (technický riaditeľ, pozn.) majú kontrakty, ktoré ich navzájom chránia.

Ak odíde jeden, to isté môže spraviť aj druhý. Nikdy to nebolo potvrdené, ale je to zaujímavé v súvislosti s tým, ak by Horner odstúpil," napísal reportér Joe Saward na sociálnej sieti X.