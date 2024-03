Košice otvorili sériu jednoznačnou výhrou, Spišiaci rozhodli až v predĺžení (Sportnet podcast)

Košičania vstupujú do play-off v rozporuplnej fazóne. Nebyť ich skvelého štartu do sezóny, tak by určite skončili pod čiarou zaručujúcou priamy postup do play-off. Na konci kalendárneho roka sa nevyhli osemzápasovej sérii prehier.

Spišská Nová Ves porazila Banskú Bystricu až v predĺžení. Spišiaci od začiatku hrali lepšie, dvojgólový náskok si však neudržali. V 3. minúte predĺženia rozhodol o výhre Burgess.

Viac k téme:

Calzona opäť s problémami

Calzona po rozhodnutí Čavriča nedoraziť na zraz musí riešiť ďalšie problémy.

Z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Rakúskom a v Nórsku vypadli štyria hráči.

Pre zdravotné problémy nebudú trénerovi Francescovi Calzonovi k dispozícii Róbert Polievka, Denis Vavro, Ivan Schranz ani Ľubomír Šatka.