Nastúpi na poste ako v klube? Mak môže vyriešiť Calzonov problém

Mak sa v reprezentácii presadil naposledy vlani v septembri v kvalifikačnom zápase na ME proti Lichtenštajnsku, gólom prispel k víťazstvu 3:0.

"Gólovo sa mi darí, som rád. Hráme o postup do play-off, do konca základnej časti nám zostáva šesť, alebo sedem zápasov. Plus máme istú účasť v ázijskej Lige majstrov.