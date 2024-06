Škriniar: Belgicko nie je len De Bruyne. Veríme, že nájdeme recept, ako ich zastaviť (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Tréner Francesco Calzona obdivuje svojich súperov z Belgicka, ale nemá v úmysle sa im prispôsobovať. Vysoký tlak je jeho poznávacím znamením, a to aj napriek útočným kvalitám Belgicka.

"Belgicko má veľmi málo nedostatkov, sú tretí v rebríčku FIFA a myslím si, že to má veľkú výpovednú hodnotu. Možno, že majú problémy so zraneniami, ale majú svetových hráčov, ktorých dokážu nahradiť. My musíme ukázať sto percent, aby sme dosiahli pozitívny výsledok," povedal na tlačovej konferencii.

„Je to obrovské česť, obzvlášť na takomto podujatí. Som na sto percent pripravený. Už sa neviem dočkať, kedy vybehneme,“ dodal Škriniar. Jeho kompletnú reakciu nájdete v podcaste.



Viac k téme:

Problémoví fanúšikovia na EURO

Nemecká polícia v nedeľu postrelila osobu, ktorá ohrozovala policajtov sekerou a zápalným zariadením na okraji sprievodu futbalových fanúšikov na EURO 2024 v centre Hamburgu.

V súčasnosti prebieha rozsiahla policajná operácia a útočník je ošetrovaný kvôli zraneniam, ktoré utrpel, dodal príspevok. K incidentu došlo v mestskej štvrti St. Pauli v čase, keď sa Poľsko a Holandsko pripravovali na vzájomný zápas na hamburskom štadióne.

V ten istý deň sa v Gelsenkirchene pred duelom medzi Srbskom a Anglickom medzi sebou pobili fanúšikovia oboch táborov.