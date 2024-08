Slovensko zažilo najmenej úspešné OH. Sypať peniaze do športu nepomôže (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

BRATISLAVA. Je pondelok, 12. august, a v tento deň pred šestnástimi rokmi získal Michal Martikán zlatú medailu vo vodnom slalome na OH v Pekingu.

Pri pohľade na cenné kovy ide o najmenej úspešné OH v ére samostatnosti, doterajším minimom boli tri medaily z OH 1996 v Atlante (1-1-1).

Je potrebné spomenúť aj to, že vzhľadom na náročné kvalifikačné kritériá je stále ťažšie sa dostať pod päť kruhov a pre viacero Slovákov bol veľký úspech už len to, že sa prebojovali do Paríža.

Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba sa však spolieha na pomoc Ministerstva cestovného ruchu a športu.

Viac k téme:

Alžírska boxerka si povedala dosť

Olympijská víťazka v boxe Alžírčanka Imane Khelifová podala počas olympijských hier vo Francúzsku právnu sťažnosť za "online" obťažovanie po spŕške neoprávnenej kritiky a nepravdivých tvrdení o jej pohlaví.

Uviedol to v nedeľu jej právnik Nabil Boudi.

Khelifová získala zlatú medailu v ženskej welterovej váhe, čím sa stala hrdinkou v rodnom Alžírsku a pritiahla globálnu pozornosť na ženský box.