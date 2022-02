Dva góly im dal chlapec z mesta. Manchester City prekonal historický rekord

„UEFA zrušila pravidlo o góloch dosiahnutých na ihriskách súperov. No Manchester City ich strieľa naďalej,“ píše britský denník The Sun.

„Stratili sme veľa ľahkých lôpt. Ak sa to stane proti popredným tímom Európy, môže sa nám to stať osudným. Musíme sa v tomto smere zlepšiť,“ dodal.

„Bolo by skvelé streliť hetrik, ale i s dvomi gólmi som spokojný. Tento zápas bol zaujímavý. Niekedy hráme lepšie a do kabín ideme za stavu 0:0. No dnes to padalo. Preto poviem, že stále môžeme byť lepší,“ uviedol stredopoliar Bernardo Silva, ktorý je rodákom z Lisabonu.

Presnými zásahmi potešil svojho otca. „Som Portugalčan, žil som na druhej strane mesta. Mama fandí Sportingu a otec Benfice. Vyhrať tu 5:0 je preto pre mňa niečo špeciálne,“ dodal.