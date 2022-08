Výber šéfredaktora: Chceš peniaze od zväzu? Buď chlap alebo schudni

"Keď sa teraz ľudia pozrú na poradia v šampionátoch, tak to možno vyzerá ako nuda, ale máme za sebou trinásť veľkých cien a ja si myslím, že jedenásť bolo prudko nadpriemerných," hovorí komentátor Sport TV Števo Eisele.

"Je to veľmi zvláštne a o to je prípad ešte čudnejší. Som z toho v šoku,“ povedala. Prípad zmapovala reportérka Sportnetu Nikola Baďová.

Tento prístup podrobili ostrej kritike kolegyne poľských pretekárok, skokanky z iných krajín. Nórka Maren Lundbyová to odsúdila.

Neistotu v NHL vymenil Buček za lepší plat v KHL. A Ameriku za Rusko. Krajinu, ktorá vo februári tohto roka vojensky napadla svojho suseda, okupuje časť jeho územia a väčšinu štátov Európskej únie (medzi nimi aj Slovensko) označila prívlastkom - nepriateľské.

Čo to má spoločné s hokejom? Aj to, že kluby KHL musia otvorene podporovať "špeciálnu vojenskú operáciu" - ako v Rusku povinne nazývajú inváziu na Ukrajinu, a legionári, ktorí do Ruska prichádzajú, legitimizujú Rusko a jeho politiku.

Čo prináša so sebou pôsobenie v KHL počas vojny na Ukrajine si prečítate v článku reportéra Miloslava Šebelu.

Čítajte tu: Irbe: Vravia, že len idú hrať hokej, ale v Rusku sú z nich otroci

