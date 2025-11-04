Zomrel muž, ktorý zásoboval športovcov novým steroidom. Doplatila na ne aj atletická hviezda

BRATISLAVA. Zomrel Victor Conte, niekdajší šéf neslávne známeho laboratória Balco, ktoré vyrábalo zakázané látky a dodávalo ich viacerým športovcom vrátane atletickej hviezdy Marion Jonesovej. Mal 75 rokov.
O jeho pondelkovom úmrtí informovala na sociálnych sieťach spoločnosť SNAC System vyrábajúca športovú výživu, ktorú Conte založil. Podľa denníka The Mercury News podľahol rakovine.
Conte bol na začiatku tohto tisícročia ako zakladateľ a šéf laboratória Balco v centre obrieho dopingového škandálu.
Aféra vypukla v októbri 2003, keď americká antidopingová agentúra USADA oznámila, že vo vzorkách moču mnohých atlétov objavila doteraz nezistiteľný, laboratórne vyrobený anabolický steroid tetrahydrogestrinon (THG) pochádzajúci práve z tohto laboratória.
Medzi zákazníkov Balca vtedy patrili aj šprintéri Jonesová a Tim Montgomery. Jonesová dlho užívanie zakázaných látok popierala, no v roku 2007 sa priznala k tomu, že v časoch svojej najväčšej slávy dopovala.
Prišla kvôli tomu okrem iného o päť olympijských medailí zo Sydney 2000 a skončila na pol roku vo väzení.
Medzi desiatkami športovcov podozrivých z napojenia na laboratórium Balco a užívania steroidu THG boli aj slávni baseballisti Barry Bonds a Jason Giambi.
Zatiaľ čo Giambi sa k dopingu priznal, hviezdny pálkár Bonds popieral, že by zakázané látky bral vedome.
Sedemnásobný najužitočnejší hráč MLB tvrdil, že niektoré prostriedky od svojho kouča Grega Andersona naozaj užíval, no údajne nevedel, že ide o steroidy.
Dopingový škandál vtedy skončil na súde. Šéf laboratória Balco Conte, ktorý sa priznal k distribúcii steroidov a praniu špinavých peňazí, dostal osemmesačný trest odňatia slobody. Druhú polovicu z neho si odpykal v domácom väzení.
V roku 2007, teda necelý rok po prepustení, začal opäť obchodovať s výživovými doplnkami, tentoraz povolenými.
So svojou dcérou obnovil činnosť spoločnosti s názvom Vedecká výživa pre lepšiu kondíciu (SNAC), ktorú založil už o dvadsať rokov skôr. Znova bol úspešný, predovšetkým v spolupráci s boxermi.