Norris kandidátom na víťazstvo v ankete. Nechýba majster sveta v šípkach

Športová osobnosť roka 2025 podľa BBC vzíde zo šiestich britských športovcov, ktorí v práve končiacom roku dosiahli výnimočné úspechy.
V užšom výbere sa ocitli až tri ženy - futbalistky Hannah Hamptonová a Chloe Kellyová, ragbistka Ellie Kildunnová, nechýba hráč šípok Luke Littler, golfista Rory McIlroy a jazdec formuly 1 Lando Norris.
Záverečné hlasovanie sa uskutoční počas relácie na BBC One a BBC iPlayer vo štvrtok 18. decembra. Verejnosť môže v ten večer hlasovať "online" o víťazovi.
O cene Tím roka sa tiež rozhodne verejným hlasovaním, pričom kandidáti budú oznámení 15. decembra.
Hannah Hamptonová je brankárka anglického družstva, ktoré tento rok vo Švajčiarsku dokráčalo až k titulu majsteriek Európy. Chloe Kellyová zasa premenila rozhodujúci pokutový kop vo finále proti Španielkam.
Ragbistka Ellie Kildunnová zasa priviedla Britky k víťazstvu vo Svetovom pohári, kým Luke Littler sa stal na prelome rokov v Londýne vo veku 17 rokov najmladším majstrom sveta v šípkach.
Skvelý rok mal aj severoírsky golfista Rory McIlroy, ktorý triumfom na podujatí Masters v americkej Auguste dovŕšil tzv. golfový Grand Slam, čiže víťazstvá na štyroch najprestížnejších turnajoch na svete.
Lando Norris sa len pred pár dňami stal prvýkrát v kariére svetovým šampiónom formuly 1, keď o 2 body predstihol obhajcu titulu Maxa Verstappena.
"Máme za sebou úchvatný športový rok. Viacerí britskí športovci v ňom podali vrcholné výkony, ktoré patria do histórie. Aj vďaka ich športovej brilantnosti to bol aj z pohľadu BBC výnimočný rok," povedal Alex Kay-Jelski, riaditeľ BBC Sport.