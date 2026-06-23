Šport zlepšuje kvalitu života, vraví Hossa. V Trenčíne sa oslavoval olympijský deň

Trenčín žil počas utorka olympijským duchom a najmä športom. Stovky detí z trenčianskych základných škôl i seniorov oslávili v golfovom a športovom areáli PinkBay Olympijský deň. Pri športovaní a pohybových aktivitách ich podporili aj známi športovci.
V Európskom hlavnom meste kultúry 2026 sa konali hlavné oslavy Olympijského dňa, ktoré si celý svet pripomína 23. júna. Do tamojšieho multišportového areálu zavítali mladí i skôr narodení, ale aj mnohí športovci.
„Šport a pohyb výrazne zlepšujú kvalitu nášho života. Keď deti športujú, nemusia sa z nich hneď stať olympijskí víťazi či majstri sveta – dôležité je, že získajú skvelý základ do budúcnosti a naučia sa disciplíne.
Aktívny životný štýl pomáha udržiavať v dobrej fyzickej i psychickej kondícii každého z nás, dospelých nevynímajúc.
Veľmi ma teší, že sa organizujú podujatia, ktoré prepájajú generácie a propagujú šport,“ povedal pre olympic.sk bývalý slovenský hokejový reprezentant a trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Marián Hossa.
Hýb sa, uč sa, objavuj - spoločne
Celodenný program pod hradom Matúša Čáka ponúkol bohatý športový a vzdelávací program prepájajúci pohyb so zdravým životným štýlom.
Niesol sa v duchu hesla „Hýb sa, uč sa, objavuj – spoločne“. Návštevníci si vyskúšali viaceré športy pod dohľadom profesionálnych trénerov (golf, kanoistika, jazdectvo, nordic walking, cyklistika, zápasenie, športové lezenie, basketbal, atletika, hokej).
Súčasťou programu boli aj Olympijská zóna SOŠV s pohybovými a edukačnými aktivitami. Predpoludňajší program bol určený predovšetkým pre školy, popoludní pre rodiny s deťmi.
Popri Mariánovi Hossovi do Trenčína zavítali zo športovcov aj Zuzana Rehák Štefečeková, Alexandra Longová, Lucia Mokrášová, Peter Gelle, Patrik Tybor, Samuel Kňažko, Martin Chromiak, Monika Chochlíková a Ján Pardavý.
Šport je pre všetkých
Olympijský deň je celosvetová iniciatíva, ktorá pripomína založenie moderného olympijského hnutia a novovekých olympijských hier a spája ľudí prostredníctvom športu a fyzických aktivít.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vyzývajú ľudí, aby sa dali do pohybu, hýbali sa a venovali športu.
SOŠV chce aj počas osláv Olympijského dňa inšpirovať verejnosť a povzbudiť ju, aby urobila prvý krok k pohybu.
„Šport je pre nás všetkých. Či už ste olympionik, člen miestneho komunitného tímu alebo beháte s priateľmi pre zábavu, všetci začíname na tej istej štartovej čiare. Často je najťažší práve ten prvý krok. Každý športovec zažil otázky, či je pripravený a zvládne to.
Ale keď sa naše telá začnú hýbať, zmení sa aj naše myslenie. Sebavedomie rastie s každým krokom. Začneme veriť v seba samých a spoločne sa navzájom povzbudzujeme.
To je sila športu – nejde len o to, čo dokážeme fyzicky, ale o to, čo veríme, že dokážeme spoločne,“ povedala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.