Dánsko chce pre Grónsko a Faerské ostrovy vlastné olympijské výbory

Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.
Predsedníctvo parlamentu zverejnilo list adresovaný MOV, v ktorom žiada uznanie oboch autonómnych území Dánskeho kráľovstva ako nezávislých národných olympijských výborov.
S návrhom prišla nová koaličná vláda premiérky Mette Frederiksenovej, ktorá v minulom období vyjadrila podporu Grónsku proti snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie ostrova.
MOV uznáva 206 národných olympijských výborov, čo je o 13 viac, ako má Organizácia spojených národov (OSN) členov.
Od roku 1996 však MOV uznáva už len výbory nezávislých štátov uznaných medzinárodným spoločenstvom. Výnimku odvtedy dostali Kosovo v roku 2014 a Južný Sudán o rok neskôr.
Dvaja grónski biatlonisti, ktorí súťažili na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, súťažili pod dánskou vlajkou, pripomenula agentúra AP.
Faerské ostrovy sú už dlhé roky samostatným členom medzinárodných futbalových štruktúr a od kvalifikácie na ME 1992 a MS 1994 štartujú v súťažiach ako štát.