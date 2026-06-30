Dánsko chce pre Grónsko a Faerské ostrovy vlastné olympijské výbory

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. jún 2026 o 17:55
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MOV uznáva doposiaľ 206 národných olympijských výborov.

Dánsky parlament vyzval Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby uznal Grónsko a Faerské ostrovy ako samostatné národné olympijské výbory a umožnil im štartovať na hrách pod vlastnými vlajkami.

Predsedníctvo parlamentu zverejnilo list adresovaný MOV, v ktorom žiada uznanie oboch autonómnych území Dánskeho kráľovstva ako nezávislých národných olympijských výborov.

S návrhom prišla nová koaličná vláda premiérky Mette Frederiksenovej, ktorá v minulom období vyjadrila podporu Grónsku proti snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie ostrova.

MOV uznáva 206 národných olympijských výborov, čo je o 13 viac, ako má Organizácia spojených národov (OSN) členov.

Od roku 1996 však MOV uznáva už len výbory nezávislých štátov uznaných medzinárodným spoločenstvom. Výnimku odvtedy dostali Kosovo v roku 2014 a Južný Sudán o rok neskôr.

Dvaja grónski biatlonisti, ktorí súťažili na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, súťažili pod dánskou vlajkou, pripomenula agentúra AP.

Faerské ostrovy sú už dlhé roky samostatným členom medzinárodných futbalových štruktúr a od kvalifikácie na ME 1992 a MS 1994 štartujú v súťažiach ako štát.

Olympijské

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy.
Dánsko chce pre Grónsko a Faerské ostrovy vlastné olympijské výbory
dnes 17:55
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