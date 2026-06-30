Zimné olympijské hry sa môžu vrátiť do Japonska. Veľmi dôležitý trh, povedal bývalý prezident

Zimné olympijské hry by sa mohli v najbližších rokoch vrátiť do Japonska, ktoré ich hostilo naposledy v Nagane v roku 1998.
Vyhlásil to predseda Komisie pre budúce zimné olympijské hry Karl Stoss. „Radi by sme ich vrátili do Japonska, pretože Japonsko je veľmi dôležitý trh s vynikajúcimi snehovými podmienkami,“ povedal bývalý prezident Rakúskeho olympijského výboru v rozhovore pre Kyodo News.
Historický úspech Japonska na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo začiatkom tohto roka je hlavný športový argument pre návrat zimných hier na ázijskú pôdu.
Japonsko v Taliansku získalo až 24 medailí, čo je najviac v jeho histórii. Na predchádzajúcich hrách v Pekingu ich nazbierali 18.
Japonsko hostilo olympiády dokopy štyrikrát. V roku 1964 a 2021 (pôvodne 2020) letnú verziu v Tokiu a zimnú v rokoch 1972 v Sappore a 1998 v Nagane.
Najbližšie zimné hry sa uskutočnia o štyri roky vo Francúzskych Alpách a organizáciu v roku 2034 preberie Utah.
Ako informuje portál insidethegames.biz, v súčasnosti prebieha „privilegovaný“ a exkluzívny dialóg so Švajčiarskom ako ďalším organizátorom.
Stoss však uviedol, že ak by rokovania s európskou krajinou nedospeli k definitívnemu záveru, Japonsko by okamžite vstúpilo do hry pre rok 2038, pričom rok 2042 by bol priamou alternatívou.
Dovtedy by od posledných zimných hier v krajine uplynuli štyri desaťročia.