Olympijský deň motivoval k pohybu. Šport spája celú spoločnosť, uviedol generálny sekretár

Prvý ročník Národného týždňa športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu (NTŠ), ktorý sa niesol v duchu hesla „Slovensko v pohybe“ prebudil v ľuďoch radosť z pohybu a spojil komunity naprieč celou krajinou.
Od rekreačných bežcov, cez školákov až po seniorov, Slovensko v závere júna doslova žilo športom.
Na šiestich stovkách oficiálne registrovaných podujatí sa hýbalo takmer 100-tisíc ľudí. Súčasťou NTŠ bolo aj 272 aktivít organizovaných regionálnymi olympijskými klubmi či školami pre 54.295 účastníkov, ktoré sa konali na oslavu Olympijského dňa.
Mestá, obce, firmy i štátne inštitúcie zorganizovali v týždni od 21. do 28. júna aj ďalšie podujatia, ktoré však nezaregistrovali a informovali o nich iba na svojich webových stránkach či na sociálnych sieťach.
Cieľom NTŠ bolo rozhýbať Slovensko, Slovákov a Slovenky. Po celej krajine sa konali rôzne športové podujatia, organizovali sa turistické výlety či komunity spoločne cvičili a hýbali sa.
Najvýznamnejšie podujatia sa konali v Bratislave (Kaufland Detský festival), Trenčíne (Olympijský deň), na Kráľovej holi (Hviezdicový výstup na Kráľovu hoľu), Vysokých Tatrách (Odhalenie tabule Olympijského lesa, Turistický pochod olympionikov) a v Košiciach (Velvet Run).
Na viacerých podujatiach nechýbal s aktivitami pre veľkých i malých tím Slovenského olympijského a športového výboru.
Mnohí Slováci prišli v rámci výzvy „Ber to športovo“ oblečení do zamestnania 23. júna v športovom odeve, prípadne si počas práce zašportovali.
Projekt získal podporu aj zo strany verejných činiteľov, štátnych inštitúcií, samospráv či firiem.
Súčasťou boli aj oslavy Olympijského dňa
Do NTŠ sa aktívne zapojili aj Kancelária prezidenta SR Petra Pellegriniho, predseda Národnej rady SR Richard Raši, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR s ministrom Rudolfom Huliakom, Ministerstvo dopravy SR, Združenie miest a obcí SR, desiatky slovenských miest a obcí, rôzne firmy i ďalšie inštitúcie.
Súčasťou NTŠ boli aj oslavy Olympijského dňa, ktoré sa každoročne po celom svete organizujú 23. júna.
Tento rok sa oslavy celosvetovo niesli v znamení hesla stanoveného Medzinárodným olympijským výborom „Hýb sa – stačí len začať!“ Hlavnou myšlienkou bolo ukázať, že na to, aby sme urobili niečo pre svoje zdravie, nepotrebujeme podávať vrcholové výkony – kľúčom je urobiť prvý krok a venovať pohybu aspoň zopár minút denne.
Školy a regionálne olympijské kluby vyzdvihovali počas podujatí na oslavu Olympijského dňa základné olympijské hodnoty – výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt.
Do pestrej škály podujatí – od kvízov o olympizme po športové zápolenia školákov, sa spoločne so slovenskými účastníkmi zapojili v rámci projektu Šport nás spája, ktorý SOŠV organizuje v spolupráci s Úradom komisára OSN pre utečencov UNHCR za podpory LIV Golf aj deti utečencov a utečeniek žijúcich na Slovensku.
Slovensko sa hýbať chce a vie
„Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu ukázal, že ak vytvoríme správne podmienky a motiváciu, Slovensko sa hýbať chce a vie. Bol to celoslovenský týždeň plný energie.
V mene Slovenského olympijského a športového výboru sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili a podporili myšlienku aktívneho životného štýlu. Osobitne chcem vyzdvihnúť prácu škôl a našich regionálnych olympijských klubov.
Práve oni pri oslavách Olympijského dňa priniesli športové nadšenie priamo k deťom a mládeži, čo je pre našu budúcnosť kľúčové.
Počas posledného júnového týždňa sme dokázali, že šport spája celú spoločnosť,“ zhodnotil NTŠ generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Slovenský olympijský a športový výbor po úspešnom premiérovom ročníku začal s prípravami na budúcoročný Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu.
Opäť je naplánovaný počas štvrtého júnového týždňa od 21. do 27. júna 2027.