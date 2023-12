Slovinci oceňovali svojich športovcov. Triumfoval hviezdny cyklista či futbalová reprezentácia

Od hlasujúcich získal 267 bodov, za ním skončil ďalší cyklista Primož Roglič so 166 bodmi.

Kvalifikovala sa aj na OH do Paríža, kde bude obhajovať zlato. Slovinskí futbaloví reprezentanti sa tento rok kvalifikovali na svoje prvé ME od roku 2000.

V H-skupine obsadili s 22 bodmi na konte druhé postupové miesto. V hlasovaní predstihli mužský volejbalový tím. Informovala o tom agentúra STA.