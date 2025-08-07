Čína sľubuje veľkolepý ceremoniál. Vlajku Slovenska ponesú karatista a florbalistka

BRATISLAVA. Florbalistka Jana Trošková a karatista Roman Hrčka budú vlajkonosičmi Slovenska na otvorení Svetových hier 2025 v čínskom Čcheng-tu.
Ceremoniál sa uskutoční vo štvrtok 7. augusta o 14.00 h stredoeurópskeho času v medzinárodnom konferenčnom centre Tianfu v Čcheng-tu.
Trošková so spoluhráčkami už bude mať v čase otvorenia prvý zápas na turnaji so Švajčiarkami za sebou. Bývalý člen Juniorského olympijského tímu Hrčka absolvuje svoju súťaž v súborných cvičeniach kata počas piatka.
„Niesť vlajku na slávnostnom otvorení podobného podujatia je veľká pocta. Teším sa na ceremoniál. Som však aj zvedavý, aké to celé bude.
Určite to bude pre nás všetkých veľký zážitok. Budem sledovať všetko, čo sa okolo mňa bude diať,“ povedal Hrčka a Trošková ho doplnila:
„Byť vlajkonosičkou je pre mňa pocta a ocenenie. So spoluhráčkami sa na otvorenie veľmi tešíme. Určite to bude skvelý zážitok.“
Organizátori Svetových hier sa po vzore olympijských hier rozhodli v rámci zachovania rodovej rovnosti, že štátne vlajky ponesú jeden muž a jedna žena.
Pred tromi rokmi v Birminghame nastupovala slovenská výprava za Monikou Chochlíkovou na otváracom i záverečnom ceremoniáli. Bojovníčku z Trenčína tentoraz čaká úvodný duel v turnaji v thajskom boxe už na ďalší deň po otvorení.
Domáci sľubujú veľkolepý ceremoniál.
Vďaka kombinácii tradície, spektakulárnosti, moderných technológií a medzinárodnej jednoty označujú otvorenie za prvú veľkú oslavu Svetových hier.
Čínska televízia CCTV už priniesla oficiálne zábery z generálky a podľa nich to vyzerá na veľkolepú digitálnu šou, informoval portál olympic.sk.