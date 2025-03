Hokejisti museli ísť bokom. Sketjbordista Tury zvíťazil v ankete Športová osobnosť Košíc 2024

Tury má za sebou životný rok 2024, v ktorom dosiahol viacero pozoruhodných výsledkov. Vrcholom boli olympijské hry v Paríži, na ktorých obsadil 5. miesto.

"Bol to jeden z mojich životných dní. Je to zároveň pre mňa aj veľká motivácia do ďalšej kariéry. Bolo to niečo úžasné.