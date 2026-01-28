    Druhá najväčšia olympijská výprava Rakúska. Prezident: Mám veľký rešpekt

    Rakúski športovci s prezidentom pred ZOH.
    Rakúski športovci s prezidentom pred ZOH. (Autor: X/Alexander Van der Bellen)
    TASR|28. jan 2026 o 14:08
    Snoubordista Alessandro Hämmerle bude obhajovať zlato z Pekingu.

    Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen prijal v Hofburgu druhú najväčšiu olympijskú výpravu Rakúska, ktorú slávnostne vyprevadil na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Súčasťou nej je 115 športovcov, medzi ktorými nechýba snoubordista Alessandro Hämmerle, ktorý bude obhajovať zlato z Pekingu či bežkyňa na lyžiach Theresa Stadloberová.

    „Celý svet vás bude sledovať a my vám budeme držať palce. Želám vám veľa šťastia, keďže viem, že sú za vami roky, počas ktorých ste nasledovali tento cieľ. Vzbudzuje to vo mne veľký rešpekt,“ citovala Van der Bellena agentúra APA.

    Kvalitu rakúskej výpravy vyzdvihol aj šéf Rakúskeho olympijského výboru (ÖOC) Horst Nussbaumer. „Sme hrdí, že môžeme vyslať najlepší olympijský tím všetkých čias na ZOH.

    Buďte sami sebou, sústreďte sa na svoje úlohy a nenechajte sa rozptyľovať. Potom dosiahneme maximum svojich možností,“ odkázal prítomným športovcom šéf ÖOC.

