Začínajú sa Svetové hry v neolympijských športoch. Zúčastní sa až 34 Slovákov

Pred tromi rokmi získala zlatú medailu v thajskom boxe vo váhovej kategórii do 51 kg Monika Tadláneková Chochlíková. V Čcheng-tu bude zápasiť v hmotnostnej kategórii do 54 kg.

Súboj so Švajčiarkami je pre nás veľmi dôležitý, ak chceme pomýšľať na semifinále,“ doplnil tréner Michal Jedlička.

„Máme za sebou náročný let, ktorý trval skoro celý deň. Následne sme absolvovali počas pondelka aklimatizáciu a od utorka už trénujeme.

„Nevnímam, že idem do bojov v Čcheng-tu ako obhajkyňa, keďže štartujem v inej váhovej kategórii. Neznamená to, že by som nechcela medailu, najradšej zlatú, keďže sú cenné kovy v tvare pandy a sú veľmi pekné.

Mám za sebou dobrú prípravu v Thajsku, kde som si zvykala na časový posun i iné podnebie. Na súťaž sa veľmi teším, lebo som už dlhšie nesúťažila za Slovensko,“ povedala po príchode do Číny Monika Tadláneková Chochlíková.

Lukostrelecké nádeje

Slováci sa predstavia v celkovo 12 športoch. Na základe formy by mohli atakovať vyššie priečky lukostrelci Jozef Bošanský a Denisa Baránková aj duatlonistka Nikola Čorbová.

Na Svetové hry sa vracajú tanečníci Dušan Grula a Giada Cragnoliniová, v roku 2022 ich o účasť pripravilo zranenie partnerky.