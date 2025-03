Nový športový kanál už má v ponuke aj najväčší operátor

BRATISLAVA. Športoví fanúšikovia si na ňom môžu v najbližších dňoch pozrieť prenosy z majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní, či play off SHL, v blízkej budúcnosti aj majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov, či zápasy futbalového Slovnaft Cupu.

"U operátorov bude kanál dostupný na všetkých platformách – internetovej, satelitnej, ale aj káblovej televízii," špecifikovala JOJ Group.

Kanál, ktorý začal vysielať 21. januára tohto roka, je dostupný aj v streamovacej platforme JOJ PLAY. Mesačné predplatné stojí 5,99 eura.

V hokeji má TV JOJ takmer monopol na Slovensku. Má práva na Tipos extraligu, Slovenskú hokejovú ligu, šampionáty všetkých vekových kategórií vrátane seniorských MS, vysiela aj prípravné zápasy reprezentácie či Spengler Cup.

TV JOJ vlastní práva na hokejové MS do roku 2034, MS vo futbale 2026 a 2030, zápasy futbalovej MONACOBET ligy (druhá najvyššia súťaž), slovenského pohára Slovnaft Cupu, zápasov reprezentácie do 21 rokov (neodvysiela však júnové ME do 21 rokov na Slovensku - na tie má práva STVR) Európskej ligy a Konferenčnej ligy.