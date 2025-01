Nový kanál JOJ ŠPORT 2 nie je v ponuke najväčších operátorov

TV JOJ vlastní práva na hokejové MS do roku 2034, MS vo futbale 2026 a 2030, zápasy II. futbalovej ligy, slovenského pohára Slovnaft Cupu, zápasov reprezentácie do 21 rokov (neodvysiela však ME do 21 rokov - pozn.), Európskej ligy a Konferenčnej ligy.

Vysiela väčšinu podujatí Svetového pohára v alpskom lyžovaní, prinesie aj MS 2025 v Saalbachu, Svetový pohár v skokoch na lyžiach, v behu na lyžiach aj SP vo freestylovom lyžovaní.

V tenise vysielajú zápasy Pohára Billie Jean Kingovej, vlastnia práva na MS a ME v hádzanej, volejbalovú a basketbalovú extraligu, volejbalovú Ligu majstrov aj zápasy reprezentácií a Grand Prix v krasokorčuľovaní.