Niké hľadá hviezdy v tieni

Niké sa rozhodla predstaviť príbehy týchto ľudí a priniesť tak zaujímavý pohľad do športového zákulisia, ktoré bežne nevidíme.

Niké to chce zmeniť a dať im šancu vystúpiť z tieňa.

Správcovia, maséri, pomocní tréneri, kustódi, rozhodcovia, bufetári, údržbári, servismani – tí všetci sú často oddaní svojej práci a športu, no veľkého uznania sa im nedostáva.

Šport – to nie sú len známi športovci a najväčšie hviezdy. Úspech a rast tých najlepších vždy sprevádzajú ľudia, ktorí sú verejnosti prakticky neznámi.

Aktívne tak pátra po takýchto ľudí a ponúkne im publicitu a podporu na sociálnych sieťach. Je tu tak šanca zviditeľniť nielen seba, ale aj svoj klub alebo činnosť.

„Niké za roky svojho pôsobenia dôverne pozná podmienky pre šport na Slovensku. Aj preto mu aktívne pomáha a nemyslím tým len sponzorskú podporu pre veľké a etablované kluby, ale aj podporu prostredníctvom svojho Fondu pre budúcnosť športu. Aj vďaka nemu sme spoznali stovky ľudí, ktorí milujú šport a svoju prácu robia nezištne, no, bohužiaľ, aj bez patričného kreditu od verejnosti. My to chceme aspoň trošku zmeniť,“ hovorí marketingový riaditeľ Niké Jozef Petko.

Prihlás svoju hviezdu

Poznáte medzi vami takúto „hviezdu v tieni“? Srdciara, ktorý to so svojou prácou pre šport myslí vážne a je miláčikom ľudí? Ak áno, dajte o ňom Niké vedieť.

Dobré by bolo, keby bol váš favorit zhovorčivý a rád o svojej práci porozprával. Svoje tipy posielajte na adresu hviezdyvtieni@nike.sk do 14. apríla.