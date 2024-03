Borguľa, Vlhová i Forster. Banská Bystrica spoznala najlepších športovcov

Z vlastnej skúsenosti viem, že šport a fungovanie v kolektíve je pre všestranný rozvoj detí výrazne prospešné, a to nielen v zmysle zdravého životného štýlu.

Do Siene slávy mesta Banská Bystrica in memoriam zaradili Róberta Rozima, ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, športovec a tréner.

Podieľal sa na založení atletiky v meste pod Urpínom. Zaslúžil sa o vybudovanie atletického štadióna UMB v Banskej Bystrici. Na jeho počesť sa pravidelne organizuje Rozimov memoriál.

Mesto sa taktiež stalo organizátorom tohtoročných ME v atletike do 18 rokov. Podujatie je na pláne od 18. do 21. júla 2024 na štadióne v Štiavničkách.