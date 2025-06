Česi a Slováci úplne rozobrali USA. Odstrihli hymnu, kolabovali škodovky

Na tie časy nevídaný pohľad do zákulisia československého tímu na veľkom turnaji ponúka film Ciao Italia. Niektoré zábery aj dnes pôsobia odvážne.

Maskot „Ciao“ pripomínal figúrku z Lega s futbalovou hlavou a stal sa symbolom. Aj československé obchody so sklom a porcelánom predávali nádoby s maskotom. Na trh sa ich dostalo toľko, že aj po desiatich rokoch od turnaja ste do hrnčeka mohli dostať čaj, alebo sa na tanierik s „Ciaom“ servírovali bábovky.

"Hneď si vybavím, ako všade viali naše vlajky, toľko ich nikde predtým nebolo. A my sme postupovali. Eufória. Bol to vrchol silnej generácie – najkrajšie obdobie," tvrdil Moravčík.

"Pamätám si, ako pri jednej scénke sprosto kričím do kamery, behám nahý po kabíne a som vo veľkej eufórii," spomínal v minulosti Ľubomír Moravčík.

Doteraz kolujú historky o tom, ako mnohým Čechom a Slovákom na ceste do Talianska kolabovali škodovky.

"Spomínam si na prvý zápas vo Florencii, kam došli davy ľudí. To sme nikdy predtým nezažili," opisoval Jozef Chovanec, jedna z opôr reprezentácie.

Hymnu odstrihli

"Trikrát sa nám pokazila škodovka 120, tak sme nestihli ani posledný zápas," spomína vtedajší novinár Jozef Korbel.

Talianski organizátori spôsobili v úvode nepríjemnosť. Československá hymna zaznela bez slovenskej časti a tá česká bola čudesne skrátená.

Tréner Vengloš priznal, že využili aj to, že ich tím podceňovali. „Tréner USA pred turnajom vyhlásil, že by tam mali určite zdolať Československo. Tak sme to hráčom povedali, že oni o nás tvrdia, že sme najslabší,“ spomínal Vengloš. táto motivácia zabrala.