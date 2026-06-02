Uzbekistan vstúpi na MS s hviezdou Manchestru City. Tím povedie taliansky majster sveta

Obranca Abdukodir Chusanov z Manchestru City figuruje v 26-člennej nominácii futbalovej reprezentácie Uzbekistanu na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Chusanov sa stal prvým futbalistom z Uzbekistanu, ktorý nastúpil v anglickej Premier League, keď v januári 2025 prestúpil z Lens do Manchestru City.
Dvadsaťdvaročný obranca odohral za City už 47 zápasov a v minulej sezóne pomohol tímu získať triumfy v FA Cupe a Ligovom pohári.
Uzbekistan, ktorý sa na majstrovstvách sveta predstaví po prvý raz v histórii, povedie z lavičky Talian Fabio Cannavaro, majster sveta z roku 2006.
Program Uzbekistanu na MS vo futbale 2026
Kapitánom mužstva je útočník Eldor Šomurodov, ktorý sezónu 2025/26 strávil na hosťovaní z AS Rím v istanbulskom Basaksehire.
Uzbekistan vstúpi do turnaja 18. júna zápasom K-skupiny proti Kolumbii. Následne ho čakajú stretnutia s Portugalskom a DR Kongo.
Nominácia Uzbekistanu na MS 2026:
Brankári: Utkir Jusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergašev (Neftči)
Obrancovia: Rustam Ašurmatov (Esteghlal), Farruch Sajfijev (Neftči), Chodžiakbar Alidžonov (Pachtakor), Šerzod Nasrullajev, Umar Ešmurodov (obaja Nasaf), Abdukodir Chusanov (Manchester City), Abdulla Abdullajev (Dibba), Bechruz Karimov (Surchon), Džachongir Urozov (Dinamo Samarkand), Avazbek Ulmasalijev (AGMK)
Stredopoliari: Otabek Šukurov (Banijas), Džaloliddin Mašaripov (Esteghlal), Odildžon Chamrobekov (Traktor), Oston Urunov (Persepolis), Džamšid Iskanderov (Neftči), Dostonbek Chamdamov, Akmal Mozgovoj (obaja Pachtakor), Abbosbek Fajzullajev (Basaksehir), Azizdžon Ganijev (Al Bataeh), Šerzod Esanov (Buchara)
Útočníci: Eldor Šomurodov (Basaksehir), Igor Sergejev (Persepolis), Azizbek Amonov (Buchara)